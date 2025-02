FC Twente heeft een moeizame zege geboekt tegen RKC: 2-0. Sam Lammers zette Twente met een schitterend doelpunt op voorsprong. Sem Steijn besliste in de slotfase de wedstrijd.

Twente begon met Lammers in de basis. De spits raakte op 21 december 2024 geblesseerd tegen AZ en kwam sindsdien niet meer in actie. Tot zondagmiddag, toen hij in de basis werd opgesteld door trainer Joseph Oosting.

Na een rustige beginfase nam Twente de controle in de wedstrijd over. Sayfallah Ltaief haalde van afstand uit en zag zijn schot ternauwernood geblokt worden. De rebound ging net naast het doel van doelman Jeroen Houwen.

In de 28ste minuut van de wedstrijd werd Lammers bereikt door Bart van Rooij. De spits draaide open met een aanname die deed denken aan Dennis Bergkamp. Lammers kapte vervolgens Faissal Al Mazyani uit, om de bal daarna over doelman Houwen in de verre hoek te chippen: 1-0.

Na de openingstreffer kwam RKC brutaal een aantal keer voor het goal van de Enschedeërs. Lars Unnerstall had moeite met een voorzet van Mohamed Ihattaren, maar wist de inzet van Richonell Margaret met zijn vingertoppen tegen de buitenkant van de paal te tikken.

In de fase waar RKC sterker werd, kreeg Twente de kans op de 2-0. De Tukkers kwamen er snel uit, maar de pass van Lammers was net niet op maat voor Daan Rots. De bezoekers straften de gemiste kans bijna af. Een geweldige aanval over meerdere schijven werd door Ihattaren echter om zeep geholpen.

De verdediging van RKC kreeg maar geen grip op Lammers. De spits ontsnapte aan buitenspel en werd door Rots in stelling gebracht. Houwen hield RKC met een knappe redding op de been.

In de slotfase werd de wedstrijd dan toch beslist in het voordeel van Twente. Topscorer Steijn maakte aan alle onzekerheid een eind en schoot Twente naar een 2-0 zege.