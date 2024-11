Vermoedelijke opstelling FC Twente: Joseph Oosting moet 3 sleutelspelers missen

FC Twente staat donderdag opnieuw een zware clash te wachten in de Europa League. De Tukkers nemen het in het vierde duel in de competitiefase op tegen OGC Nice, waarbij trainer Joseph Oosting flink moet sleutelen in zijn basisopstelling.

Twente staat na drie duels op een totaal van twee punten, wat plek 28 op de ranglijst betekent. Op bezoek bij Manchester United werd een knap resultaat gehaald (1-1), waarna ook Fenerbahçe op een gelijkspel gehouden werd (1-1). Tegen Lazio werd de eerste nederlaag geleden (0-2).

Die nederlaag had alles te maken met de vroege rode kaart van doelman Lars Unnerstall. De ervaren Duitser is voor het duel met Nice dan ook geschorst, waardoor Oosting zal moeten vertrouwen op reservedoelman Przemyslaw Tyton. De Pool speelde tot dusver pas vier duels in het shirt van Twente.

Desondanks heeft zijn trainer vertrouwen in hem. “Hij is een absolute topprof en heeft enorm veel ervaring, dus dat is ook goed voor de groep en ons keepersgilde. Hij is een intelligente keeper, leest het spel en weet wat er gevraagd wordt. Hij is rustig en heeft overzicht”, zo vertelde Oosting op de persconferentie.

Ook in de achterhoede zal Oosting moeten sleutelen, daar Mees Hilgers niet geheel fit is. Vermoedelijk zal het centrum van de Twentse defensie gevormd worden door Gustaf Lagerbielke en Max Bruns. Op het middenveld ontbreekt nog altijd Sem Steijn. De topscorer van Twente is ziek en miste daardoor afgelopen weekend al het duel met Sparta. Oosting zal daarom kiezen voor een middenrif bestaande uit Carel Eiting, Youri Regeer en Michel Vlap.

Dat betekent dat er op de linksbuitenpositie plaats is voor Sayfallah Ltaief, daar ook Mitchell van Bergen niet volledig fit is. Voorin wordt hij gesteund door Sam Lammers en Daan Rots. Ricky van Wolfswinkel reist ook mee naar Frankrijk, al is hij nog niet volledig fit. “Ook Ricky is ziek geweest, dus we moeten kijken hoe we dat gaan invullen”, aldus Oosting op de persconferentie.

Nice mist ook drie van zijn belangrijkste spelers voor het duel met Twente. De nummer 5 van Frankrijk pakte in de eerste drie duels slechts één punt en moet het donderdagavond ook nog eens doen zonder Pablo Rosario (geschorst), Terem Moffi en Hicham Boudaoui (beiden geschorst).

Vermoedelijke opstelling FC Twente: Tyton; Van Rooij, Lagerbielke, Bruns, Salah-Eddine; Eiting, Regeer, Vlap; Rots, Lammers, Ltaief