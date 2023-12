Vermoedelijke opstelling Ajax: Van 't Schip moet drie wijzigingen doorvoeren

Woensdag, 6 december 2023 om 07:01 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 07:56

Ajax speelt woensdagavond de eerder gestaakte wedstrijd tegen RKC Waalwijk uit. De ploeg van trainer John van ‘t Schip verdedigt een 2-3 voorsprong, terwijl de wedstrijd vanaf de 84e minuut wordt hervat. De regel is dat de ploegen met dezelfde spelers aan het restant van de wedstrijd beginnen als tijdens het moment van stilleggen.

Er is echter een uitzondering voor spelers die dusdanig geblesseerd zijn en niet kunnen spelen. Deze spelers mogen worden vervangen zonder dat dit ten koste gaat van een wisselmoment. Hiervoor is echter wel eerst een check van een sportarts van de KNVB nodig. De sportarts geeft uitsluitsel over de ernst van de blessure en of de speler wel of niet zou kunnen meespelen, zo weet ESPN te melden.

De wedstrijd tussen RKC en Ajax werd op 30 september bij een 2-3 voorsprong voor de Amsterdammers definitief gestaakt nadat RKC-doelman Etienne Vaessen bewusteloos raakte na een botsing met Brian Brobbey van Ajax. Na een revalidatie heeft de doelman van inmiddels zijn rentree gemaakt.

Van ‘t Schips voorganger, Maurice Steijn, had eind september op de dag waarop RKC - Ajax werd gestaakt drie spelers in het veld staan die woensdagavond sowieso niet in actie kunnen komen. Doelman Jay Gorter, middenvelder Silvano Vos en aanvaller Amourricho van Axel Dongen zijn vanwege blessures niet in staat om de wedstrijd uit te spelen en moeten worden vervangen.

Diant Ramaj is de logische vervanger van Gorter, terwijl Vos hoogstwaarschijnlijk wordt afgelost door Benjamin Tahirovic. Voor het vervangen van Van Axel Dongen heeft Van ‘t Schip meerdere opties. Aanvoerder Steven Bergwijn mag niet meer in actie komen, omdat hij in de gestaakte wedstrijd juist werd vervangen door Van Axel Dongen.

Van ‘t Schip kan kiezen voor de snelle Carlos Forbs, die afgelopen zondag nog trefzeker was tegen NEC (1-2 winst). Forbs stond in september nog als rechtsbuiten opgesteld. Berghuis, toen spelend op het middenveld, kan deze positie invullen, waardoor er een plek vrijkomt voor Kristian Hlynsson. De IJslander is sinds oktober verzekerd van een vaste basisplaats.

Het inbrengen van Ramaj, Tahirovic en Hlynsson zou Van ’t Schip vanwege de blessures van Gorter, Vos en Van Axel Dongen geen wissels kosten. De trainer van Ajax kan hierdoor nog vier keer ingrijpen. Zijn collega Henk Fraser van RKC is daarentegen al uitgewisseld, omdat hij in september al zijn wisselmomenten heeft benut.

Het lijkt logisch als Van ‘t Schip nog voor de hervatting minimaal één wissel doorvoert. Gastón Ávila, die niet in zijn plannen voorkomt, stond in het gestaakte duel in de basis. De Argentijn wordt waarschijnlijk vervangen door Borna Sosa. Een andere mogelijkheid is dat Jorrel Hato linksback blijft en Van 't Schip voor de kopsterke mandekker Jakov Medic kiest om de overwinning over de streep te trekken.

Opstelling RKC: Vaessen; Gaari Adewoye, Van den Buijs, Meijers; Weidmann, Oukili; Margaret Min, Stevanovic, Kramer.

Vermoedelijke opstelling Ajax: Ramaj; Rensch, Sutalo Hato, Sosa; Tahirovic; Taylor, Hlynsson; Berghuis, Brobbey, Forbs.