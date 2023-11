Vermoedelijke opstelling Ajax: Van 't Schip gaat door op ingezette koers

Zondag, 5 november 2023 om 07:58 • Mart Oude Nijeweeme

Ajax gaat zondagmiddag op jacht naar de tweede opeenvolgende zege in de Eredivisie. De ploeg van trainer John van 't Schip trapt om 16.45 uur in de eigen Johan Cruijff ArenA af tegen sc Heerenveen. Voor Devyne Rensch, Carlos Forbs en Borna Sosa komt het duel waarschijnlijk te vroeg, en dus is er opnieuw een basisplaats ingeruimd voor Ar'Jany Martha.

"Sosa, Forbs en Rensch zijn vandaag aangesloten en trainden mee", zei Van 't Schip vrijdag tijdens het perspraatje. "In hoeverre ze er zondag bij zitten, moeten we even kijken morgen bij de training. We moeten afwachten hoe iedereen zich voelt, ook de jongens die in de basis stonden tegen FC Volendam."

Van 't Schip voelt niet de behoefte om te sleutelen aan zijn elftal na de 2-0 overwinning op Volendam. Tegen Heerenveen kan de ploeg voor het eerst dit seizoen twee opeenvolgende zeges boeken. Dat lukte tot dusver nog niet. Martha, die tegen Volendam na zestig minuten moest afhaken vanwege kramp, mag het opnieuw laten zien aan de linkerkant.

Verder bestaat het middenveld opnieuw uit Kenneth Taylor, Branco van den Boomen en Kristian Hlynsson. Voorin moeten Steven Berghuis en Steven Bergwijn voor aanvoer zorgen richting Brian Brobbey. Chuba Akpom, die sterk inviel afgelopen donderdag met een doelpunt en een bal op paal, begint op de reservebank.

Mocht Ajax weten af te rekenen met Heerenveen, dan verzamelt de ploeg zes punten in vier dagen tijd, één punt meer dan in de vijf maanden daarvoor. Ajax is ongeslagen in de laatste dertig officiële wedstrijden met Heerenveen in alle competities (W26, G4) en won de laatste tien wedstrijden in die reeks.

Vermoedelijke opstelling Ajax: Ramaj; Gaaei, Sutalo, Hato, Martha; Taylor, Van den Boomen, Hlynsson; Berghuis, Brobbey, Bergwijn.