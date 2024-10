Vermoedelijke opstelling Ajax tegen Feyenoord: Farioli kiest voor Brobbey en hoopt op Berghuis

Na de ontluisterende 6-0 nederlaag tegen Feyenoord vorig seizoen gaat Ajax woensdagavond voor revanche in De Kuip. Trainer Francesco Farioli gaf een groot deel van zijn basiselftal rust tegen Willem II, en dus lijkt vrijwel het hele elftal weer op de schop te gaan. De Klassieker begint om 18:00 uur en is te zien op ESPN 1.

“Met de fitheid van het team gaat het vrij goed", gaf Farioli dinsdag aan op de afsluitende persconferentie. Gastón Ávila, Sivert Mannsverk en Kristian Hlynsson zijn niet van de partij, al traint laatstgenoemde wel weer deels met de groep mee. “Maar hij moet zijn conditie de komende week verbeteren.”

Steven Berghuis is mogelijk wel van de partij tegen Feyenoord, waar hij voor het Arne Slot-tijdperk aanvoerder was. “Berghuis wordt vandaag geëvalueerd en dan nemen we een beslissing", vertelde Farioli dinsdag. "Het is mogelijk dat hij erbij zal zijn.” Ook als Berghuis in de selectie zit, lijkt een invalbeurt het hoogst haalbare.

Met de Klassieker en de aanstaande kraker tegen PSV in het achterhoofd, koos Farioli afgelopen weekend in de thuiswedstrijd tegen Willem II (1-0) voor een B-team. Dat zal in Rotterdam anders zijn. Remko Pasveer keert terug onder de lat en vermoedelijk vormen Devyne Rensch, Josip Sutalo, Youri Baas en Jorrel Hato de defensie.

Het middenveld lijkt, ervan uitgaande dat Farioli voor een 4-3-3-systeem opteert, eveneens vast te staan. Aanvoerder Jordan Henderson is de controleur, terwijl Kenneth Taylor en Davy Klaassen de middelste linie completeren.

Brian Brobbey staat vermoedelijk in de spits bij Ajax. De aanvalsleider is de wedstrijd tegen Willem II schadevrij doorgekomen en Farioli bevestigde dat hij 'op het veld zal staan'. Of dat ook een basisplaats betekent, liet Farioli in het midden. Brobbey kwam dit Eredivisie-seizoen niet tot scoren en maakte nog nooit een treffer tegen Feyenoord. “Hopelijk is het morgen dan zover", liet de hoopvolle oefenmeester optekenen.

Voor Farioli wordt het zijn eerste Feyenoord - Ajax. "Ik weet niet precies wat het betekent tot ik het meemaak, maar van wat ik gehoord heb is het een wedstrijd die voor ons allemaal iets extra’s betekent. Tegelijkertijd moeten we proberen de emoties van ons af te houden en alles te geven om te strijden tegen een team dat het goed doet."

Vermoedelijke opstelling Ajax: Pasveer; Rensch, Sutalo, Baas, Hato; Klaassen, Henderson, Taylor; Traoré, Brobbey, Godts.