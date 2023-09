Vermoedelijke opstelling Ajax: Steijn grijpt terug na afgang in Enschede

Donderdag, 21 september 2023 om 09:27 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 09:39

Ajax staat donderdagavond voor de eerste poulewedstrijd in de Europa League. In de eigen Johan Cruijff ArenA is de ploeg van trainer Maurice Steijn gebaat bij een goed resultaat tegen Olympique Marseille. Het experiment met twee defensief ingestelde middenvelders pakte tegen FC Twente niet goed uit, waardoor Steijn teruggrijpt op Kenneth Taylor naast Benjamin Tahirovic.

De keuze voor Sivert Mannsverk pakte tegen FC Twente heel slecht uit, zag ook Steijn. "Vanwege het diepteloopwerk van FC Twente hebben we heel bewust voor twee controlerende middenvelders gekozen. Maar misschien waren die middenvelders (Tahirovic en Mannsverk, red.) daar op dat moment nog niet klaar voor. Dat kan en kunnen we onszelf kwalijk nemen", stak de Ajax-trainer de hand in eigen boezem.

In de achterhoede worden geen wijzigingen verwacht ten opzichte van het duel in de Grolsch Veste. Dat betekent dat Jay Gorter het doel verdedigt en Devyne Rensch, Josip Sutalo, Jorrel Hato en Borna Sosa de laatste linie vormen. Taylor en Tahirovic worden op het middenveld gesteund door Steven Berghuis. De Oranje-international begon ook tegen FC Twente op de 10-positie.

'Klaar om te spelen'

Sosa, die onderwerp van gesprek werd deze week, werd door Steijn kort apart genomen. "Uiteraard had hij ook het een en ander meegekregen, maar hij is klaar om te spelen. Wij vinden hem een prima speler en dat is waar het om gaat. Ja, het lijkt me wel dat zulke berichtgeving bij zo’n speler aankomt. Al komt hij rustig over. Borna is ook een ervaren prof en een Kroatisch international. Hij heeft prima getraind en gaat starten."

De plek waar het meest om te doen is bij Ajax is de rechtsbuitenpositie. Waar tegen Twente Chuba Akpom rechts voorin begon, is die eer nu toebedeeld aan Carlos Forbs. Brian Brobbey is de spits van dienst, Steven Bergwijn start vanaf de linkerkant. Het duel tussen Ajax en Marseille vangt om 21.00 uur aan en is onder meer live te zien bij ESPN.

Vermoedelijke opstelling Ajax: Gorter; Rensch, Sutalo, Hato, Sosa; Taylor, Tahirovic, Berghuis; Forbs, Brobbey, Bergwijn.