Vermoedelijke opstelling Ajax: Josip Sutalo staat voor terugkeer in de basis

Ajax-trainer John van ‘t Schip zal hoogstwaarschijnlijk één wijziging doorvoeren in zijn opstelling voor het duel met Fortuna Sittard. Josip Sutalo, die is hersteld van een blessure, neemt de plek in van de geschorste Devyne Rensch in de vijfmansdefensie van de Amsterdammers. De wedstrijd in de Johan Cruijff ArenA begint om 14:30 uur en is te zien op ESPN 3.

Diant Ramaj hield de nul tegen zowel FC Utrecht (2-0) als Aston Villa (0-0) en zal die prestatie willen evenaren tegen Fortuna. In het Conference League-duel met Aston Villa kreeg Tristan Gooijer vlak voor tijd zijn tweede gele kaart gepresenteerd, waardoor hij de return in Birmingham moet missen. In de Eredivisie is het jeugdproduct van Ajax er wel gewoon bij.

Dat geldt niet voor Rensch, die afgelopen weekend tegen FC Utrecht met een directe rode kaart van het veld werd gestuurd. De verdediger moet twee wedstrijden missen, waardoor Van ‘t Schip voorlopig een lastige keuze bespaard blijft. Sutalo, die nog niet heeft kunnen overtuigen in de hoofdstad, is hersteld van een blessure en vervangt Rensch. De rest van het centrum bestaat uit Ahmetcan Kaplan en Jorrel Hato, terwijl Borna Sosa de linkerflank bestrijkt.

Zodra Rensch weer terug is, staat Van ‘t Schip voor een lastige keuze. Sutalo, met maximaal 23,5 miljoen euro veruit de duurste aankoop afgelopen zomer, is vooralsnog een van de grootste tegenvallers dit seizoen. In het centrum is Hato zeker van zijn plek, terwijl ook Kaplan, die twee weken geleden pas debuteerde, niet meer weg te denken is uit de defensie. Zodoende moet Van ‘t Schip binnenkort kiezen tussen Rensch en Sutalo, al zou eerstgenoemde ook door kunnen schuiven naar de rechtsbackpositie. In dat geval krijgt Sutalo zijn basisplaats terug en verhuist Gooijer naar de bank.

Op het middenveld zal er voorlopig ook niets veranderen. Steven Bergwijn en Steven Berghuis naderen hun rentree, al komt het duel met Fortuna voor de van een hamstringblessure herstellende Bergwijn in ieder geval nog te vroeg. Voor Berghuis, die kampt met knieklachten, lijkt hooguit een rol als invaller in het verschiet te liggen.

Verwacht wordt dan ook dat Kristian Hlynsson, Jordan Henderson, Sivert Mannsverk en Kenneth Taylor de middelste linie zullen vormen. Voor hen is het aan spits Brian Brobbey om de doelpunten te maken.

Vermoedelijke opstelling Ajax: Ramaj; Gooijer, Sutalo, Kaplan, Hato, Sosa; Hlynsson, Henderson, Mannsverk, Taylor; Brobbey.

