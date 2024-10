Vermoedelijke opstelling Ajax: Francesco Farioli ziet twee spelers terugkeren tegen FC Groningen

Na het zwaarbevochten gelijkspel in de Europa League tegen Slavia Praag (1-1) is het zaak voor Ajax om met een goed gevoel af te sluiten voor de interlandbreak van start gaat. De Amsterdammers nemen het op tegen FC Groningen, dat nu al vijf duels wacht op een zege. Trainer Francesco Farioli kan waarschijnlijk weer beschikken over Jordan Henderson en Bertrand Traoré. Het duel in de Johan Cruijff ArenA begint om 16:45 uur en is te zien op ESPN 2.

Farioli kon tegen Slavia Praag geen beroep doen op de niet speelgerechtigde Davy Klaassen, de al langer geblesseerden Steven Berghuis, Sivert Mannsverk en Gastón Ávila, en Kian Fitz-Jim, Wout Weghorst, Henderson en Traoré. Traoré en Henderson namen deel aan de afsluitende training en lijken daarom 'gewoon' inzetbaar, in tegenstelling tot Fitz-Jim en Weghorst.

In het duel met Slavia moest Kristian Hlynsson zich voor rust laten vervangen. Farioli bevestigde een dag later tegenover Ajax TV dat de IJslander voorlopig niet inzetbaar is. "Het lijkt op een serieuze verstuiking van de enkel. Dus ik verwacht dat hij er minimaal vier tot zes weken uitligt."

"Er zijn nu drie spelers die eruit liggen met een enkelverstuiking en twee spelers met klachten aan de knie. Het zijn allemaal contactblessures die moeilijk te vermijden zijn. Het is een mooie gelegenheid voor de andere spelers in de selectie om zich te laten zien."

Achterin lijkt Farioli de minste zorgen te hebben. Remko Pasveer verdedigt het doel van Ajax, dat met de gebruikelijke vier verdedigers aantreedt tegen Groningen: Devyne Rensch, Josip Sutalo, Youri Baas en Jorrel Hato. Baas pakte tegen Slavia twee keer geel en moet daardoor de aanstaande Europa League-wedstrijd, uit tegen FK Qarabag, missen.

Branco van den Boomen lijkt op het middenveld het slachtoffer te worden van de terugkeer van Klaassen, die in de Eredivisie wel gewoon speelgerechtigd is. Henderson lijkt klaar om zijn vertrouwde plek voor de verdediging in te nemen, terwijl Kenneth Taylor op 8 het nodige gevaar moet stichten.

In de voorhoede is de kans aanzienlijk dat Traoré, indien hij fit genoeg is, de plek van Christian Rasmussen inneemt. De Burkinees vormt de voorste linie met linksbuiten Mika Godts en spits Brian Brobbey. Laatstgenoemde miste tegen Slavia twee opgelegde kansen en zal op een treffer azen.

Vermoedelijke opstelling Ajax: Pasveer; Rensch, Sutalo, Baas, Hato; Klaassen, Henderson, Taylor; Traoré, Brobbey, Godts.