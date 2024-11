Vermoedelijke opstelling Ajax: Francesco Farioli wil ook PSV tactisch aftroeven

Voor Ajax schijnt de zon behoorlijk fel na de midweekse zege op Feyenoord (0-2). Tijd om te genieten van de zege in de Klassieker was er amper, want zaterdagavond wacht een treffen met koploper PSV. Grote vraag vooraf is of Kenneth Taylor fit genoeg zal zijn om te starten. Het duel in de Johan Cruijff ArenA begint om 18.45 uur en is te zien op ESPN 1.

Achterin heeft Farioli geen aanleiding om iets te veranderen. De Amsterdamse defensie hield knap de nul in Rotterdam. Remko Pasveer staat onder de lat tegen PSV en ziet de verdediging voor hem gevormd worden door Devyne Rensch, Josip Sutalo, Youri Baas en Jorrel Hato.

Taylor was woensdag tegen Feyenoord een van de absolute uitblinkers in De Kuip en nam bovendien de openingstreffer voor zijn rekening. De middenvelder kwam echter niet ongeschonden uit de strijd.

“Hij kreeg een flinke tik op zijn kuit tegen Feyenoord”, vertelde Farioli vrijdag op de afsluitende persconferentie over Taylor. “Vanmorgen (vrijdag, red.) had hij een sessie met de fysio's. We moeten zien hoe hij reageert op de laatste training vandaag. We moeten het vandaag in de gaten houden."

Aangezien Farioli een uitgesproken voorstander is van roulatiesysteem, neemt hij met het oog op de langere termijn vermoedelijk geen risico met Taylor. Kian Fitz-Jim neemt de plek van Taylor in en staat op het middenveld met aanvoerder Jordan Henderson en Davy Klaassen.

Farioli verraste woensdag met een basisplaats voor Chuba Akpom, wat ten koste ging van Bertrand Traoré. Farioli koos daarvoor om Feyenoord-back Hugo Bueno onschadelijk te maken en Akpom haalde een dikke voldoende. Thuis tegen PSV ligt een basisplaats voor Traoré echter meer voor de hand.

PSV-linksback Matteo Dams is minder aanvallend ingesteld dan Bueno, waardoor Traoré de favoriet is voor de rechtsbuitenpositie. Mika Godts start vanaf links. Na de fysiek zware avond in De Kuip voor zowel Wout Weghorst als Akpom, lijkt Brian Brobbey het te mogen laten zien in de spits.

Vermoedelijke opstelling Ajax: Pasveer; Rensch, Sutalo, Baas, Hato; Klaassen, Henderson, Fitz-Jim; Traoré, Brobbey, Godts.

