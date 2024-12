Vermoedelijke opstelling Ajax: Farioli ziet drie belangrijke spelers terugkeren

Ajax krijgt donderdag de kans zich te revancheren voor een matige periode. Trainer Francesco Farioli kan in het Europa League-duel met Lazio weer beschikken over Jordan Henderson, Mika Godts en Devyne Rensch. Wie van hen zal er ook daadwerkelijk starten? De wedstrijd in de Johan Cruijff ArenA begint om 21.00 uur en is live te zien op Ziggo Sport.

“Het gaat goed met ze, dus ze zullen onderdeel zijn van de selectie van morgen”, sprak Farioli woensdag over Henderson, Rensch en Godts. “Of ze de hele wedstrijd kunnen spelen? Sommigen van hen wel. Ik denk dat dat wel geldt voor Rensch”, verklapte Farioli alvast.

Achterin lijkt er dan ook één wijziging plaats te vinden ten opzichte van de 2-1 nederlaag tegen AZ afgelopen zondag. Rensch keert terug in de basiself en verdrijft Anton Gaaei naar de bank. Josip Sutalo en Youri Baas vormen het centrum. Jorrel Hato is de linksback.

Jordan Henderson kwam zondag niet in actie, omdat de aanvoerder de dag voor de wedstrijd in Alkmaar wat ‘ongemak’ voelde in zijn hamstring. Dat de Engelsman helemaal niet in actie kwam tegen AZ, lijkt gezien zijn razendsnelle herstel vooral uit voorzorg te zijn geweest.

De vraag is in hoeverre Farioli, die constant hamert op het belang van een fitheid, bereid is risico te nemen met deze spelers. Godts lag er enkele weken uit en vertelde na AZ-uit, waar hij zijn rentree maakte, dat hij tegen Lazio hoopt op meer speeltijd dan de achttien minuten die hij als invaller kreeg.

Omdat Davy Klaassen niet speelgerechtigd is, valt Farioli hoogstwaarschijnlijk terug op Kian Fitz-Jim. Henderson is normaliter in staat om te starten. Kenneth Taylor keert terug van een schorsing en completeert deze linie.

Brian Brobbey zat naast Farioli op de persconferentie, wat er bijna altijd op wijst dat hij in de punt zal starten. Wout Weghorst verhuist naar de bank. Bertrand Traoré en Chuba Akpom vormen de rest van de Amsterdamse voorhoede.

Vermoedelijke opstelling Ajax: Pasveer; Rensch, Sutalo, Baas, Hato; Fitz-Jim, Henderson, Taylor; Traoré, Brobbey, Akpom.