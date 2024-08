Vermoedelijke opstelling Ajax: Farioli voert wederom veel wijzigingen door

Na de mentale en fysieke slijtageslag tegen Panathinaikos is het de vraag welke spelers Ajax-trainer Francesco Farioli zondagmiddag fit genoeg acht voor een basisplaats tegen NAC Breda. De oefenmeester verraste in de openingswedstrijd tegen sc Heerenveen door zijn opstelling radicaal om te gooien, maar dat wordt nu juist verwacht. Het duel in het Rat Verlegh Stadion begint om 16:45 uur en is te zien op ESPN 2.

Na negentig minuten reguliere speeltijd en dertig minuten verlenging speelde Ajax de op vier na langste strafschoppenserie in de geschiedenis van het professionele voetbal. Farioli gaf vrijdag, een dag na de wedstrijd, aan dat er sprake is van vermoeidheid en dat een aantal bankzitters tegen Panathinaikos hun opwachting zullen maken tegen NAC.

Het is dus niet de vraag óf, maar hoeveel Farioli zal gaan wijzigen. “De inspanning gisteren (donderdag, red.) was enorm”, blikte de Italiaan terug tegenover Ajax TV. “Nu moeten we goed herstellen. Nu moeten we ieder moment van training, eten, slaap, rust en herstel gebruiken om klaar te zijn voor het volgende hoofdstuk."

Eredivisie NAC NAC 2024-08-18T14:45:00.000Z 16:45 Ajax AJX

Na de heenwedstrijd tegen Panathinaikos besloot Farioli om Remko Pasveer en Josip Sutalo te laten staan tegen Heerenveen. Zij behoren tot de uitblinkers bij Ajax dit seizoen en Voetbalzone verwacht dat zij tegen NAC starten. Anton Gaaei, die inviel en de beslissende strafschop binnenschoot, start op rechts. Ahmetcan Kaplan, die maandag negentig minuten meedeed met Jong Ajax, vormt het centrale koppel met Sutalo. Jorrel Hato wordt vermoedelijk afgelost door Dies Janse.

Dat zou inhouden dat naast Hato ook Youri Baas en Devyne Rensch naar de bank verhuizen ten opzichte van Panathinaikos-thuis. Het middenveld wordt waarschijnlijk compleet vervangen. Jordan Henderson, Kenneth Taylor en Kian Fitz-Jim worden afgelost door respectievelijk Sivert Mannsverk, Branco van den Boomen en Kristan Hlynsson. Laatstgenoemde maakte tegen Heerenveen de enige treffer van de wedstrijd.

Dan de voorhoede. Christian Rasmussen kampte recentelijk met blessureleed, terwijl Bertrand Traoré op het oog niet fit genoeg is voor een basisplaats. Omdat Steven Berghuis ‘slechts’ zeventig minuten meedeed tegen Panathinaikos, lijkt hij de rechtsbuiten te worden. Brian Brobbey kreeg donderdag nog weinig minuten, waardoor alles erop wijst dat de fittere Chuba Akpom in de punt start. Tot slot ligt het in de lijn der verwachting dat Mika Godts op links de voorkeur krijgt boven Carlos Forbs.

“Het zal een lastige wedstrijd worden, zoals ze allemaal zijn”, blikte Farioli vooruit op NAC-uit. “Een ander aspect is dat we net een wedstrijd van 120 minuten plus lange strafschoppenserie achter de rug hebben. En we spelen tegen een team dat revanche wil nemen voor hun eerste wedstrijd van het seizoen." NAC verloor zijn eerste duel met 4-1 van FC Groningen.

Vermoedelijke opstelling Ajax: Pasveer; Gaaei, Sutalo, Kaplan, Janse; Mannsverk, Hlynsson, Van den Boomen; Berghuis, Akpom, Godts.