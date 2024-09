Vermoedelijke opstelling Ajax: Farioli voert één wijziging door voor duel met Go Ahead Eagles

Ajax speelt zaterdag zijn tweede Eredivisie-wedstrijd in drie dagen tijd. Na de 5-0 zege op Fortuna Sittard wachten de Amsterdammers ditmaal een uitwedstrijd tegen Go Ahead Eagles. Trainer Francesco Farioli gaat vermoedelijk niet veel veranderen, al wordt Brian Brobbey wel weer aan de aftrap verwacht in de Adelaarshorst. Het duel begint om 20:00 uur en is te zien op ESPN.

Remko Pasveer staat onder de lat, terwijl Farioli vermoedelijk ook vasthoudt aan de verdedigers die tegen Fortuna de nul hielden: Devyne Rensch, Josip Sutalo, Youri Baas en Jorrel Hato. De verdedigers hadden bovendien aanvallend een grote bijdrage. Zo scoorden Rensch en Baas eenmaal, en leverde Hato twee assists.

Door de dunne bezetting op de vleugels is het iedere week afwachten of Ajax in een 4-3-3-formatie speelt, of toch switcht naar 4-4-2. De verwachting is dat Farioli mede door het grotendeels overtuigende optreden op woensdag vasthoudt aan het traditionele 4-3-3-systeem.

Kenneth Taylor was belangrijk met de fraaie openingstreffer tegen Fortuna. De 22-jarige Alkmaarder zal opnieuw een belangrijke rol moeten vervullen op het middenveld, dat net als woensdag zal bestaan uit Jordan Henderson en Kian Fitz-Jim. De teruggekeerde clubheld Davy Klaassen moet nog even wachten op zijn basisrentree.

Brobbey moest Fortuna-thuis missen omdat hij een ijsbeentje kreeg op de afsluitende training. Na afloop van dat duel liet Farioli weten dat hij Brobbey weer terugverwacht voor het treffen met Go Ahead. “We moeten de situatie nog bekijken, maar ik ben er vrij zeker van dat hij onderdeel uitmaakt van de selectie tijdens de uitwedstrijd tegen Go Ahead Eagles.”



De spits, die onlangs nog grote indruk maakte in de interland tegen Duitsland (2-2), keert naar verwachting terug in de basisformatie van Ajax. Dat zou ten koste gaan van Chuba Akpom, die tegen Fortuna nog scoorde en een assist achter zijn naam kreeg.



Bertrand Traoré was woensdag misschien wel de meest bepalende speler in de openingsfase, door de aangever te zijn bij de 1-0 en na een indrukwekkende sprint zelf voor de 2-0 te tekenen. Hij start opnieuw als rechtsbuiten, terwijl Mika Godts op linksbuiten staat.



Vermoedelijke opstelling Ajax: Pasveer; Rensch, Sutalo, Baas, Hato; Fitz-Jim, Henderson, Taylor; Traoré, Brobbey, Godts.