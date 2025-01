Vermoedelijke opstelling Ajax: Farioli schuift in verdediging en kiest voor Weghorst

Ajax kan donderdagavond een grote stap zetten richting de achtste finales van de Europa League. De Amsterdammers gaan op bezoek bij het Letse FK RFS, waar trainer Francesco Farioli geen beroep kan doen op onder meer de geschorste Jorrel Hato en dus moet puzzelen. De wedstrijd in het Daugavastadion begint om 21.00 uur en is live te zien op Ziggo Sport 1.

Hato liep in de vorige Europa League-wedstrijd, thuis tegen Lazio, tegen een fatale gele kaart aan. Zijn afwezigheid komt op een slecht moment, want diens vaste vervanger Owen Wijndal is herstellende van een knieblessure. De linksback ligt er naar verwachting nog zo'n vier à vijf weken uit.

Devyne Rensch is in Italië om zijn transfer naar AS Roma af te ronden, wat Farioli heeft doen besluiten om Gerald Alders van Jong Ajax mee te nemen. De rechtsback was eerder deze week nog één van de absolute uitblinkers tegen Jong PSV. “Hij is energiek, slim en leert snel", sprak Farioli op de persconferentie lovend over de negentienjarige Amsterdammer.

"Daarnaast is hij handig aan de bal. Tegelijkertijd is hij nog jong en is het zijn eerste ervaring bij Ajax 1. Hij moet veel proberen te leren en ervaring op gaan doen. Maar ik ben heel enthousiast over hem.” Linksback Jorthy Mokio, die al tweemaal uitkwam voor de hoofdmacht, is eveneens meegenomen naar Riga.

Remko Pasveer zal onder de lat staan bij Ajax, dat vermoedelijk op twee plekken gewijzigd gaat worden. Op rechts is Anton Gaaei net als tegen sc Heerenveen de aangewezen vervanger van Rensch. Ook Josip Sutalo behoudt zijn plek. Youri Baas schuift door de schorsing van Hato vermoedelijk door naar de linksbackpositie, om in het centrum ruimte te maken voor linkspoot Ahmetcan Kaplan.

Op het middenveld kan Farioli geen beroep doen op Davy Klaassen, die niet is ingeschreven voor de competitiefase van de Europa League. Kian Fitz-Jim kan zich daardoor andermaal opmaken voor een basisplaats. Kenneth Taylor en aanvoerder Jordan Henderson zijn de overige poppetjes van Farioli in de middelste linie.

Brian Brobbey kreeg de afgelopen drie wedstrijden de voorkeur boven Wout Weghorst. De wedstrijd tegen de relatief zwakke Letten lijkt het ideale moment voor Weghorst om weer eens aan de aftrap te staan. Dat geldt ook voor Steven Berghuis, die op rechts de plek van Bertrand Traoré inneemt. Mika Godts blijft vermoedelijk wel staan, al klopt Chuba Akpom op de deur.

Ajax heeft uit zijn eerste zes wedstrijden tien punten verzameld. Bij een zege op RFS lijkt een punt volgende week tegen Galatasaray genoeg voor Ajax om zich direct voor de achtste finales te plaatsen. RFS is met twee punten officieel nog niet uitgeschakeld, maar ook in een scenario met zeges op Ajax en Dynamo Kyiv lijkt de ploeg van trainer Viktors Morozs tekort te komen.

Vermoedelijke opstelling Ajax: Pasveer; Gaaei, Sutalo, Kaplan, Baas; Fitz-Jim, Henderson, Taylor; Berghuis, Weghorst, Godts.