Vermoedelijke opstelling Ajax: Farioli lijkt tegen Fortuna Sittard af te stappen van 4-3-3

Ajax staat woensdagavond voor zijn eerste wedstrijd in bijna drie weken tijd. Thuis tegen Fortuna Sittard gaat de ploeg van trainer Francesco Farioli op jacht naar zijn tweede driepunter van het seizoen. De Italiaan vertelde op de afsluitende persconferentie dat een systeemwijziging een serieuze mogelijkheid is. Voetbalzone gaat door het gebrek aan opties op de flanken uit van een 4-4-2-systeem. Het duel begint om 20:00 uur en is te zien op ESPN.

Na het mislopen van Kamaldeen Sulemana en het kwijtraken van Steven Bergwijn is Ajax op de flanken zwakker geworden. Met Mika Godts heeft Ajax één pure linksbuiten in de gelederen, wat Farioli ertoe heeft gedwongen na te denken over alternatieve mogelijkheden.

“Een oplossing zou kunnen zijn om spelers wat uit hun positie te laten spelen. Een andere mogelijkheid kan zijn om de structuur te veranderen. Er zijn verschillende scenario’s mogelijk”, aldus Farioli, die bevestigde dat een 4-4-2-systeem een serieuze mogelijkheid is.

Farioli benadrukte meermaals dat hij het optimale uit zijn aanval wil halen en dat er geen tijd is om te ‘huilen’ over de huidige realiteit en beperkingen. De trainer heeft gesprekken gevoerd met Brian Brobbey, Wout Weghorst en Chuba Akpom. “Het is aan ons om creatief te zijn en niet weg te gooien wat we tot nu toe hebben neergezet. We leven in een nieuwe realiteit.”

Met zijn laatste woorden op de persconferentie lijkt Farioli ook te hinten op een 4-4-2-formatie. De trainer werd gevraagd wie de spitspositie zal bekleden. “Brobbey. Tenminste, Brobbey zeker.” Daarmee laat Farioli ruimte voor een tweede spits.

Remko Pasveer verdedigt het doel van Ajax, terwijl de verdediging vermoedelijk bestaat uit Devyne Rensch, Josip Sutalo, Youri Baas en Jorrel Hato. Onder meer Dies Janse, die maandag nog negentig minuten meedeed bij Jong Ajax, en Anton Gaaei zouden het dan moeten doen met een reserverol.

Op het viermansmiddenveld ligt het niet direct voor de hand dat de teruggekeerde Davy Klaassen direct in de basis start. Jordan Henderson en Branco van den Boomen zullen in dat geval het centrum vormen, terwijl Kian Fitz-Jim (rechts) en Kenneth Taylor (links) op de flanken staan.

Farioli bevestigde dat Weghorst zou kunnen starten, maar net als bij Klaassen zou het enigszins verrassend zijn als hij direct in de basis staat. Akpom lijkt, mede dankzij bewezen diensten, de tweemansvoorhoede te vormen met Brobbey. Weghorst zal het moeten doen met een invalbeurt.

Vermoedelijke opstelling Ajax: Pasveer; Rensch, Sutalo, Baas, Hato; Fitz-Jim, Henderson, Van den Boomen, Taylor; Akpom, Brobbey.