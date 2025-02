Vermoedelijke opstelling Ajax: Farioli kiest voor 'nieuwe' namen in Europa League-return tegen Union Sint-Gillis

Ajax kan zich donderdag plaatsen voor de achtste finales van de Europa League. De Amsterdammers verdedigen een 2-0 voorsprong tegen Union Sint-Gillis en zien bovendien een aantal spelers terugkeren uit de ziekenboeg. Hoe kan trainer Francesco Farioli aantreden? De wedstrijd begint om 21.00 uur en is live te zien op Ziggo Sport.

Het goede nieuws uit de ziekenboeg is dat zowel Kenneth Taylor als Jordan Henderson fit genoeg is om deel uit te maken van de selectie. Taylor was ziek, terwijl Henderson anderhalve week geleden een blessure opliep op het knollenveld van Fortuna Sittard.

Het slechte nieuws is dat Youri Baas, net als afgelopen weekend tegen Heracles Almelo, te ziek is om deel te nemen aan de wedstrijd. Jay Gorter is eveneens geveld door ziekte. Daarnaast was Brian Brobbey was er ook al wegens ziekte woensdag niet bij op de afsluitende training, waardoor er momenteel een groot vraagteken staat achter zijn naam.

Branco van den Boomen is daarnaast te geblesseerd om in actie te komen. Door de namen van de al langer geblesseerden Wout Weghorst, Youri Regeer, Owen Wijndal en Amourricho van Axel Dongen stond sowieso al een streep.

Door de afwezigheid van Gorter en het feit dat winteraanwinst Matheus niet speelgerechtigd is in de Europa League, heeft Farioli besloten Charlie Setford en Paul Reverson van Jong Ajax over te hevelen naar het eerste. Wie tweede doelman zal zijn achter Remko Pasveer, moet nog blijken.

Farioli opteerde vorige week in Brussel voor een veredeld B-elftal, en gezien de vrij comfortabele voorsprong in het tweeluik lijkt de bij vlagen onvoorspelbare Italiaan geen reden te hebben daar veel aan te veranderen.

Remko Pasveer staat normaliter onder de lat in de Johan Cruijff ArenA. Lucas Rosa mag het op rechtsback laten zien, terwijl Jorrel Hato op links acteert. Josip Sutalo vormt het centrum met Baas’ vervanger Daniele Rugani.

Op het middenveld zal Farioli vermoedelijk geen risico’s willen nemen met de pas weer herstelde Taylor en Henderson. Als dat inderdaad het geval is, lijkt er ten opzichte van vorige week niets te veranderen aan het middenveld. Kian Fitz-Jim en Davy Klaassen vergezellen Jorthy Mokio op het middenveld.

Christian Rasmussen maakte zijn basisplaats in Brussel waar met een fraaie treffer en gezien de waarschijnlijke afwezigheid van Brobbey, lijkt hij ook donderdag te mogen starten. Steven Berghuis staat hangend op rechts, terwijl Oliver Edvardsen op links de voorkeur krijgt boven de eveneens pas weer fitte Mika Godts.

Vermoedelijke opstelling Ajax: Pasveer; Rosa, Sutalo, Rugani, Hato; Fitz-Jim, Mokio, Klaassen; Berghuis, Rasmussen, Edvardsen.