Vermoedelijke opstelling Ajax: Daniele Rugani moet defensie leiden tegen RKC Waalwijk

Ajax hervat de Eredivisie zaterdagavond met een thuiswedstrijd tegen RKC Waalwijk. Trainer Francesco Farioli kan over bijna iedereen beschikken. Alleen de van ziekte herstellende Josip Sutalo is er niet bij in de Johan Cruijff ArenA. Het duel begint om 18.45 uur en is live te zien op ESPN 1.

"Iedereen is fit, behalve Sutalo”, vertelde Farioli vrijdag op de persconferentie over de situatie van verdediger. “Hij herstelt nog steeds van zijn ziekte en heeft meer tijd nodig dan verwacht. Hij traint met ons mee, maar is nog niet volledig hersteld. Het is een medisch probleem, waarvoor hij is behandeld.”

Aan de achterhoede sleutelt Farioli dit seizoen weinig. Tegen RKC heeft de oefenmeester in principe geen aanleiding om dat patroon te veranderen. Remko Pasveer verschijnt onder de lat, terwijl Devyne Rensch en Jorrel Hato de backposities bekleden. Youri Baas vormt het centrum met Daniele Rugani. Laatstgenoemde is de vervanger van Sutalo.

Kenneth Taylor en aanvoerder Jordan Henderson zijn in principe zekerheidjes op het middenveld. De vraag is of Kian Fitz-Jim, Davy Klaassen of Steven Berghuis de derde en laatste middenvelder op het startformulier wordt. Als de oefenwedstrijd tegen VfB Stuttgart een voorbode was, start Berghuis.

Als Farioli daadwerkelijk kiest voor dezelfde opstelling als tegen Stuttgart (2-2), dan verschijnt Brian Brobbey in de punt van de aanval. Bertrand Traoré (rechts) en Mika Godts (links) staan op de flanken.

Godts krijgt binnenkort mogelijk concurrentie van Raúl Moro. De vleugelaanvaller is het onderwerp van de onderhandelingen tussen Ajax en Real Valladolid. Farioli wilde op de persconferentie weinig kwijt over de status van die transfer.

Bij RKC kan trainer Henk Fraser geen beroep doen op Richard van de Venne, Yanick van Osch, Dario Van den Buijs en Daouda Weidmann. Denilho Cleonise en Oskar Zawada zijn een paar dagen ziek geweest, maar lijken de wedstrijd te halen. “Zij lijken op tijd te zijn hersteld”, liet Fraser weten aan het Brabants Dagblad.

Vermoedelijke opstelling Ajax: Pasveer; Rensch, Rugani, Baas, Hato; Berghuis, Henderson, Taylor; Traoré, Brobbey, Godts.