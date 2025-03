Verhuurde Mislintat-miskoop onthult dat hij ondanks koopoptie waarschijnlijk toch terugkeert bij Ajax

Borna Sosa heeft in gesprek met Sportske Novosti een boekje opengedaan over zijn opties voor komend seizoen. De Kroatische linksachter wordt momenteel door Ajax verhuurd aan Torino en wordt door het medium uit zijn thuisland gevraagd naar zijn toekomstplannen.

Sosa werd in de zomer van 2023 door toenmalig technisch directeur Sven Mislintat naar Ajax gehaald. De Duitser maakte een bedrag van acht miljoen euro over naar VfB Stuttgart voor zijn diensten.

In Amsterdam kwam de 27-jarige vleugelverdediger echter totaal niet uit de verf. Hij speelde in totaal 25 keer in het shirt van Ajax en wist vijf assists af te leveren in het rampseizoen 2023/24.

Ajax besloot hem daarom afgelopen zomer te verhuren aan Torino. In Turijn kwam hij tot dusver slechts twintig keer in actie en was hij nog helemaal geen aangever bij een treffer. De afgelopen vier wedstrijden mocht hij zelfs niet invallen.

“Torino heeft een koopoptie, maar ik weet niet wat er gaat gebeuren. Ik ga waarschijnlijk terug naar Ajax. Dus of ik blijf bij Ajax, of ik zoek vanaf daar verder”, zegt de verdediger in gesprek met SN.

“Ik zou het ook niet erg vinden om in Turijn te blijven, maar als ik niet speel dan ga ik liever weg”, sluit Sosa het interview af.

Sosa werd door bondscoach Zlatko Dalic wel opgenomen in de Kroatische ploeg voor de Nations League-kwartfinales tegen Frankrijk (2-2, verlies na strafschoppen), maar ook in die duels maakte hij geen minuten.