Verhuurde Feyenoorder gaat uitleenbeurt onderbreken voor definitief vertrek

Korede Osundina gaat Feyenoord definitief verlaten, zo melden ESPN en 1908.nl. De twintigjarige aanvaller speelde dit seizoen op huurbasis voor FC Dordrecht, maar is hard op weg naar Boavista.

Zodoende ruilt de pijlsnelle Amerikaan de Keuken Kampioen Divisie in voor het hoogste niveau van Portugal. Bij Boavista gaat Osundina samenspelen met voormalig Feyenoord-spits Róbert Bozenik.

Vrijdagavond ontbrak Osundina al bij Dordrecht, dat met 0-3 won op bezoek bij Vitesse. Dit seizoen was hij een reguliere basisspeler onder trainer Melvin Boel. Osundina was al zes keer trefzeker in het huidige seizoen van de Keuken Kampioen Divisie.

Feyenoorde pikte Osundina in augustus 2023 voor 200.000 euro op bij Orange County, om hem vervolgens direct te stallen in Dordrecht. De Amerikaans jeugdinternational beleefde een tragisch begin van zijn verhuurperiode.

Het aanvallende talent kreeg in september 2023 het slechtst denkbare nieuws van zijn leven te horen, toen verhuurmanager Mark Ruijl hem na een training inlichtte dat zijn moeder in de Verenigde Staten was overleden.

Osundina keerde voor een korte periode terug naar zijn geboorteland en liet vervolgens zien mentaal ijzersterk te zijn. Gedurende een lastig debuutjaar in Europa ontwikkelde hij zich tot basisspeler bij Dordrecht.

Na 54 officiële wedstrijden aan de Krommedijk, 10 doelpunten en 6 assists kiest Feyenoord ervoor om Osundina te verkopen. Het is onduidelijk hoeveel Boavista gaat betalen om zijn tot medio 2026 lopende contract in De Kuip af te kopen. Volgens Transfermarkt is de jongeling 450.000 euro waard.