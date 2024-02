Verdrietig nieuws uit Leipzig: fan overlijdt op tribune tijdens Bundesliga-duel

Een heel verdrietig moment in Leipzig zaterdagavond. Tijdens het Bundesliga-duel tussen RB Leipzig en Borussia Mönchengladbach werd bekend dat er een supporter op de tribune gereanimeerd moest worden. De hulp mocht echter niet meer baten: Leipzig maakte niet veel later bekend dat de persoon in kwestie is overleden.

Al vroeg in de wedstrijd werd duidelijk dat er iets aan de hand was op de tribune. “In het stadion moet er iemand gereanimeerd worden”, schreef Leipzig op X. “Door dit incident zien onze fans er momenteel vanaf om de ploeg vocaal te ondersteunen. Wij hopen op het beste.”

Drie kwartier later kwam de club opnieuw via X terug op de gebeurtenis, met een verdrietige mededeling. “Helaas moeten wij mededelen dat de persoon het niet gered heeft, en in het stadion is overleden.”

Leider müssen wir euch mitteilen, dass es die Person nicht geschafft hat und noch im Stadion verstorben ist.



Wir sind zutiefst getroffen und all unsere Gedanken in diesem schweren Moment sind bei der Familie und allen Angehörigen.



Ruhe in Frieden. https://t.co/ulVyklmZMv — RB Leipzig (@RBLeipzig) February 17, 2024

“Dit raakt ons diep, en al onze gedachten zijn op dit moeilijke moment bij de familie en de andere nabestaanden. Rust in vrede.”

Ondanks de trieste gebeurtenis werd de wedstrijd gewoon uitgespeeld. Leipzig won het duel, door treffers van Xavi Simons en Loïs Openda, met 2-0.

