Verdient Kenny Tete een kans in het Nederlands elftal? 'Ik ben er heel relaxed onder'

Kenny Tete is ook dit seizoen een onbetwiste basisspeler in de Premier League, maar een oproep voor het Nederlands elftal heeft hij al jaren niet meer ontvangen. De rechtsback van Fulham sprak met Viaplay over zijn toekomst in Oranje.

In de drie Premier League-wedstrijden die Fulham tot nu toe afwerkte, stond Tete van begin tot eind op het veld. De 28-jarige rechtspoot is sinds zijn komst naar Londen in de zomer van 2020 vrijwel altijd verzekerd geweest van een basisplaats, maar bondscoach Ronald Koeman lijkt hem bewust te negeren.

Tete geeft aan geen contact met Koeman te hebben. "Ik ben er al vier jaar niet bij geweest, als het niet langer is." De Amsterdammer speelde zijn laatste interland op 24 maart 2021. Oranje ging destijds in een WK-kwalificatiewedstrijd in Istanbul met 4-2 onderuit tegen Turkije.

"Weet je, ik heb twee jaar geleden een heel goed seizoen gehad. Aanvallend ook. De cijfers logen er niet om. Toen kwam ik er ook niet bij, dus misschien is het gewoon niet het type dat hij zoekt. En dat is oké."

Twee seizoenen geleden speelde Tete 31 Premier League-wedstrijden namens Fulham. Daarin was de verdediger, die meer bekendstaat om zijn defensieve dan zijn aanvallende kwaliteiten, goed voor een treffer en vijf assists. In totaal staat de teller voor Fulham op 102 wedstrijden, 4 goals en 8 assists.

"En als ik er ooit wel bij kom, wie weet, maar ik ben daar niet echt gefocust op. Ik ben veel meer gefocust op mezelf. En ik vind het hartstikke mooi om te zien hoe die jongens het doen. Wie weet, ik ben er heel relaxed in eigenlijk."

Bij het Nederlands elftal is de concurrentie stevig. Denzel Dumfries is in principe de nummer één keus van Koeman, al kan de keuzeheer tevens kiezen voor de veelzijdige Lutsharel Geertruida. Ook Jurriën Timber en Jeremie Frimpong kunnen die positie bekleden.