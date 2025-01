Verdeeldheid binnen Ajax over Youri Regeer: 'Alex Kroes drijft zijn zin door'

Er heerst verdeeldheid binnen Ajax over het terughalen van Youri Regeer (FC Twente). Dat bevestigt clubwatcher Wessel Kroon van Ajax Showtime na eerdere uitspraken van journalist Cristian Willaert in de podcast Tekengeld van ESPN.

Willaert was dinsdagochtend te gast in de podcast van Yordi Yamali en deelde bijzondere informatie. “Wat ik gehoord heb is dat Francesco Farioli het eigenlijk niet in Regeer ziet zitten als alternatief op rechtsback.”

Volgens de journalist twijfelt Regeer zelf ook. “Hij is nog niet overtuigd. Ze zijn aan het onderhandelen, dus er moeten openingen zijn, maar het blijft opmerkelijk.” Willaert herhaalde vervolgens meermaals dat Farioli het niet ziet zitten in Regeer als vleugelverdediger.

Kroon, werkzaam voor de grootste supporterswebsite van Ajax, bevestigt de informatie van Willaert. “Hoewel de komst van Regeer een kwestie van tijd lijkt, is niet iedereen bij Ajax daar even blij mee.”

Volgens de doorgaans goed geïnformeerde Kroon is Farioli niet de enige die tegen de komst van Regeer is. “Binnen Ajax hebben meerdere betrokkenen hun twijfels bij het aantrekken van de oud-Ajacied.”

Kroes

Het lijkt er echter op dat Farioli de Haarlemmer alsnog moet verwelkomen. Technisch directeur Alex Kroes zou zijn zin doordrijven. “Wie wél voorstander is van de komst van Regeer, is Alex Kroes. De technisch directeur lijkt de adviezen van anderen naast zich neer te leggen en alsnog door te pakken met Regeer.”

Kroon deelt verder nog informatie over een eerder genoemd transferdoelwit. “De Amsterdammers spraken maandag nog met Panathinaikos over Georgios Vagiannidis, maar lijken nu definitief voor Regeer te gaan.”