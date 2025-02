Verbruggen en Brighton worden geslacht door ontketend Nottingham Forest: 7-0

Nottingham Forest heeft zaterdagmiddag op een indrukwekkende manier afgerekend met Brighton & Hove Albion. Aan de hand van uitblinkers Anthony Elanga (drie assists) en Chris Wood (drie goals) werd het liefst 7-0 op City Ground. Nottingham komt dankzij de drie punten op gelijke hoogte met het als tweede geplaatste Arsenal, dat het zondag opneemt tegen Manchester City.

In de twaalfde minuut van de wedstrijd werd Morgan Gibbs-White veel te veel ruimte gegund aan de rechterkant van het veld. De aanvallende middenvelder stoomde op en gaf voor richting de tweede paal, waar de bal nooit terechtkwam. Lewis Dunk probeerde weg te werken, maar schoot het leer achter doelman Bart Verbruggen: 1-0.

Het was alweer het zevende eigen doelpunt van Dunk in de Premier League. Alleen Richard Dunne (10) schreef ooit meer eigen goals achter zijn naam in de geschiedenis van de Premier League. Gibbs-White verscheen halverwege de eerste helft ook op het scorebord, door uit een hoekschop van Elanga raak te koppen: 2-0.

Daarmee was het voor rust nog niet gedaan. Elanga zette na ruim een half uur spelen door over de rechterkant en schilderde de bal op het hoofd van Wood, die bij de tweede paal vogelvrij mocht inkoppen: 3-0.

Brighton-manager Fabian Hürzeler voerde drie wissels door aan de start van de tweede helft, maar het sorteerde bepaald niet het gewenste effect. Elanga zette weer eens een prima actie in, gaf voor en zag Wood bij de tweede paal andermaal alert reageren: 4-0.

Brighton werd volledige stuk gespeeld door the Tricky Trees, die twintig minuten voor tijd hun vijfde treffer van de middag aantekenden. Na een overtreding van Tariq Lamptey mocht Wood aanleggen voor een strafschop, die hij koeltjes binnenschoot: 5-0. Het was voor Wood zijn zeventiende Premier League-treffer van het seizoen.

Enkele minuten voor tijd werd het ook nog 6-0. De inzet van invaller Taiwo Awoniyi werd gekeerd, waarna Neco Williams de rebound binnenwerkte. Toen de blessuretijd op het punt van beginnen stond, ging Verbruggen de fout in. De Oranje-international leverde zomaar in bij Jota Silva, die het cadeautje dankbaar uitpakte door de korte hoek te vinden: 7-0.

Overigens stonden naast Verbruggen ook Joël Veltman, Jan Paul van Hecke en Yankuba Minteh in de basis bij Brighton. Ex-PSV'er Ibrahim Sangaré viel tien minuten voor tijd in bij Forest.