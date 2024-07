Bart Verbruggen is niet blij met de bekertjes bier richting Antoine Griezmann

Bart Verbruggen is heel blij met het Oranje-legioen, maar plaatst direct ook een kanttekening. De doelman van het Nederlands elftal vindt niet dat de Nederlandse supporters zich moeten bezighouden met onsportief gedrag richting tegenstanders, zoals vrijdagavond het geval was met Antoine Griezmann.

"Dat moeten we eigenlijk niet doen", vertelt Verbruggen wanneer hij van Voetbalzone-verslaggever Jelle Kusters hoort over de bekertjes bier die vanuit het publiek richting Griezmann werden gegooid. "Weet je, die Oranje-fans komen zo massaal en zijn zo fanatiek, dat is supermooi."

"Dat voelen we echt heel erg. Daar krijgen we heel veel energie en een goede vibe van. Dat is emotie, maar dat moeten we niet doen. Dat hoort niet thuis op een voetbalveld", aldus de doelman die ook tegen Frankrijk een betrouwbare indruk maakte.

"Maar alsnog zijn we superblij met onze Oranje-fans", krijgen de Nederlandse supporters die vrijdag aanwezig waren in de Red Bull Arena in Leipzig een compliment uitgedeeld van Verbruggen.

Kenneth Perez sprak inkort over de bekertjes met bier richting Griezmann. "Het stelt niet zoveel voor, het is geen bom of zo, maar het is zó plat. Nederland wordt al gezien als een plat volk." Later in de wedstrijd werd er nog massaler bier het veld op gegooid toen scheidsrechter Anthony Taylor het doelpunt van Xavi Simons afkeurde. De stadionspeaker riep de fans op om niets meer te gooien.Verbruggen schaarde zich andermaal tussen de uitblinkers van Oranje. "Ik ben blij dat ik twee keer heb kunnen ingrijpen. Maar het is bij twee keer gebleven, dat is een compliment voor het hele team. We waren defensief heel solide."

"Misschien dat je iets meer wil creëren, maar ik denk dat we heel veel positieve dingen kunnen halen uit de defensieve performance, ja. We hebben weinig schoten op goal gekregen, dat is superpositief", is Verbruggen zeer complimenteus richting de achterste linie van het Nederlands elftal.

"We wisten dat Frankrijk heel goed is in de counter. Dat zij niet gevaarlijk zijn geworden uit de counter, is denk ik ook heel positief. We kunnen uit deze wedstrijd heel veel positieve dingen halen en meenemen naar Oostenrijk." Oranje sluit de poulefase dinsdag in Berlijn af tegen Oostenrijk, met 18:00 uur als aanvangstijdstip.

