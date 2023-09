Verbaasde Hartman onthult FIFA-rating en wijst naar twee vrienden die hoger zijn

Donderdag, 21 september 2023 om 11:10 • Wessel Antes • Laatste update: 11:16

Quilindschy Hartman is het niet eens met zijn rating in EA Sports FC 24, voorheen FIFA. Dat laat hij woensdagavond weten voor de camera’s van ESPN. De 21-jarige linksback van Feyenoord zag zijn rating met 12 punten stijgen (van 60 naar 72), maar is van mening dat hij in het videospel nog beter had moeten zijn. “Hancko is 80, Wieffer is 76, dus dat is niet helemaal goed gegaan”, aldus Hartman met een knipoog.

Hartman is goed op de hoogte van de ratings van de Feyenoorders. “Ik ben niet helemaal tevreden moet ik zeggen. Ik ben 72. Hancko is 80, Wieffer is 76, dus dat is niet helemaal goed gegaan. Ach ja, vorig jaar was ik 60 en nu 72. Hopelijk krijg ik een winterupgrade en kan ik volgend jaar naar de 80.” De spraakmakende vleugelverdediger heeft geen idee wie de ratings heeft bepaald. “Volgens mij letten ze niet op”, zegt hij met een lach. “Het Nederlands elftal, Champions League, kampioen met Feyenoord en dan ben je maar 72. Dat is natuurlijk niet best.”

Wieffer, die voor het eerst een gouden kaart heeft in Ultimate Team, is wel tevreden. “Vorig jaar had ik 64 zag ik net, dus twaalf omhoog vind ik wel een vrij goede verbetering. Dus dat is top, ja. Als ik er volgend jaar weer twaalf bij krijg gaat het hard haha! Maar daar ga ik niet vanuit.” De nuchtere Tukker is in tegenstelling tot Hartman niet echt een gamer. Laatstgenoemde geeft aan vrij fanatiek te zijn. “Hoeveel uur ik game? Ik ben veel thuis dus ik denk wel anderhalf uur per dag.”

Woensdag werd bekend dat Stadion Feijenoord, in de volksmond De Kuip, toch niet in EA Sports FC 24 zit. Eerder dit jaar ontstond het gerucht dat De Kuip dit jaar voor het eerst digitaal te zien zou zijn in een spel van EA Sports. @FUTZONEFIFA bracht dat nieuws op overtuigende wijze naar buiten, maar lijkt ernaast te zitten. In tegenstelling tot de fans van Ajax en PSV kunnen Feyenoorders online niet in hun favoriete stadion spelen. Eerder was De Kuip wel te zien in eFootball (voorheen PES), maar ook dat is niet meer het geval. Of De Kuip in een later stadium nog wordt toegevoegd aan EA Sports FC 24 blijft nu de vraag.