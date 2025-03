Verantwoordelijke bij Ajax schuift schuld voor enorme crisis onder Mislintat van zich af

Jan van Halst voelt zichzelf niet verantwoordelijk voor de enorme crisis die Sven Mislintat bij Ajax veroorzaakte. Van Halst had als lid van de Raad van Commissarissen de taak om de inmiddels ontslagen technisch directeur te controleren, maar stelt in gesprek met Soccernews dat zijn invloed daarbij beperkt was.

Mislintat werd in het voorjaar van 2023 aangesteld als technisch directeur bij Ajax. De Duitser haalde voor een vermogen twaalf nieuwe spelers naar Amsterdam, van wie bijna geen enkele slaagde. Ajax belandde in het seizoen 2023/24 zelfs even op de laatste plaats van de Eredivisie, waarna Mislintat al snel ontslagen werd.

Van Halst zette als toenmalig voetbalcommissaris zijn handtekening onder alle aankopen van Mislintat bij Ajax. De oud-middenvelder wast zijn handen anderhalf jaar later echter in onschuld. "Dat is achteraf mooi praten", aldus Van Halst.

Ajax haalde Van Halst pas binnen toen Mislintat al was aangesteld. "Er zijn heel veel gesprekken geweest voordat Mislintat werd aangetrokken, waar ik niet bij was hoor. Dat was allemaal overwegend positief: je trekt niet iemand aan waarvan je denkt: die gaat er een zooitje van maken, dat gaat niet klikken."

Het werd al snel toch een grote chaos bij Ajax, waarop ook Van Halst werd aangekeken. "Misschien door de buitenwereld, maar goed, dat neem ik voor lief. Als je in de RvC zit, kan je niet zeggen: 'Dat is een goede speler, en dat is geen goede speler.' Daarvoor ben je niet aangesteld. Daarvoor zijn de technisch directeur, de trainer en eigenlijk de gehele directie verantwoordelijk."

De RvC heeft wel een controlefunctie, beaamt Van Halst. "Je kan vragen stellen of het allemaal goed is gegaan, maar je kan niet ergens voor gaan liggen. Alleen als je merkt dat er niet voldoende overleg is gepleegd, dan kun je extra vragen stellen. Het is niet zo dat je op de stoel van de directeur gaat zitten."

Van Halst begrijpt dat hij door de supporters van Ajax medeverantwoordelijk gehouden werd. "Je kan heel formeel kijken naar de regels, maar bij een voetbalclub speelt emotie ook een grote rol. Zeker bij een grote club als Ajax. Dus die emoties begrijp ik heel goed. Als de resultaten zo slecht zijn, dan gaat het hoog opspelen natuurlijk."