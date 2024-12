Veerman had geen boodschap aan onheilspellende diagnose specialist: 'Daar kun je niks mee'

Joey Veerman is terug bij PSV. Na een absentie van twee maanden wegens blessureleed viel de middenvelder zondag in de slotfase in op bezoek bij FC Utrecht. De goedlachse PSV'er is vooral blij dat hij weer op het veld kan staan, ook al was het in De Galgenwaard maar een kwartier.

''Voor mezelf wist ik wel dat het richting de twee maanden ging. De specialist zei zelfs dat het twee tot vier maanden zou zijn. Das een mooie inschatting, maar dat is hetzelfde als je zegt dat het tussen de drie en acht jaar is. Daar kan je niet zoveel mee. Ik hoopte op twee maanden, en dat ik dan zo snel mogelijk weer fit zou zijn. Het heeft twee weken langer geduurd'', zo klinkt het bij ESPN.

''Als het pijn doet, dan doet het pijn. Dan kan je geen kant op'', zo analyseert Veerman, die over 'één van de meest frustrerende blessures uit zijn loopbaan' praat. ''Je blijft het ook wel voelen. En je moet jezelf er op een gegeven moment ook overheen zetten.''

''Ik moet nu gewoon een goede warming-up draaien, dan ben ik gewoon fit. Dan voel ik gewoon weinig. Maar dat is wel anders geweest de afgelopen weken'', geeft de teruggekeerde middenvelder een inkijkje in het soms moeizame revalidatieproces.

Veerman miste in totaal zeven wedstrijden van PSV in de Eredivisie en vier duels in de Champions League. ''Dat is natuurlijk niet leuk. Maar wat moet je daaraan doen? Ik ben nu 26, dus ik kan iets meer relativeren. Over het algemeen gaat het vrij makkelijk bij ons, dus dan zit je wel rustig achterover in de skybox. Dan is het een kwestie van voetbal kijken en genieten.''

De Volendammer maakte zijn rentree in de 77ste minuut van de topper in Utrecht, toen PSV met 1-4 leidde. ''Je weet dat er dan veel grote ruimtes gaan vallen. Utrecht-uit is altijd een intense wedstrijd. Dat was prima voor mij. Het is dan ook lekker dat je 4-1 voor staat.''

''Er was al de afspraak gemaakt dat ik bij nood zou invallen. En nu is het voor mij lekker dat het 4-1 staat, dan kan ik gewoon even mijn minuten maken'', aldus de dankbare Veerman.

Veerman wordt tot slot gevraagd naar het opmerkelijke interview van Guus Til, die aangaf zonder plezier en gevoel te voetballen op dit moment. ''Ik heb het interview niet gezien. Ik moet eerlijk zeggen dat het één van mijn beste maten is. Hij heeft het er nog niet met mij over gehad. Ik zal het eens vragen aan hem, ik heb geen idee. Maar ik ga hem zeker helpen, dat komt zeker goed.''