Veerkrachtig AZ deelt RKC volgende dreun uit in degradatiestrijd

AZ heeft zaterdagavond een zwaarbevochten zege op RKC Waalwijk in de Eredivisie geboekt. De ploeg van trainer Maarten Martens keek bij rust tegen een 0-2 achterstand aan dankzij een dubbelslag van David Min. In het tweede bedrijf zorgden Yukinari Sugawara, Ibrahim Sadiq en Vangelis Pavlidis alsnog voor een knappe Alkmaarse overwinning. AZ heeft de vierde plek zo steviger in handen, terwijl RKC zestiende blijft, één punt achter Excelsior.

Van AZ werd verwacht dat het de rug zou rechten na de twee grote nederlagen tegen Heracles Almelo (5-0) en PSV (5-1). Tijdens de warming-up moest trainer Maarten Martens echter al een flinke domper incasseren. Aanvoerder Jordy Clasie haakte af met een liesblessure en werd in de basis vervangen door de negentienjarige Dave Kwakman, die zijn basisdebuut maakte.

Binnen drie minuten na de aftrap kregen de Alkmaarders al een volgende tik te verwerken doordat Min voor de razendsnelle openingstreffer van de bezoekers zorgde. De spits wist Michiel Kramer op de bank te houden en bewees direct waarom.

Mats Seuntjens slingerde de bal richting de zestien van AZ, waar Min dankzij een fraaie hakbal van Reuven Niemeijer in staat werd gesteld om te scoren: 0-1. De thuisploeg dacht net zo snel met een antwoord te komen toen een voorzet van Kwakman smoorde. Vangelis Pavlidis was alert, maar zag zijn inzet tegen de paal belanden.

AZ bleef op jacht gaan naar de gelijkmaker en kwam dichtbij via Sven Mijnans. Na een steekpass van Sugawara stuitte de middenvelder op Etienne Vaessen, die alert reageerde en met zijn voet kon pareren door zijn doel snel te verkleinen.

RKC ging vervolgens tegen de verhouding in met een 0-2 voorsprong de rust in na een enorme fout van Sugawara. De Japanner leverde een breedtepass zo in bij Min, waarna de spits van de Waalwijkers doelman Mathew Ryan met een schot van net iets over de middenlijn verraste.

David Min met een weergaloze knal vanaf de middenlijn! ????#azrkc — ESPN NL (@ESPNnl) April 13, 2024

AZ leek niet bij machte om de wedstrijd nog om te draaien. Toch werd de comeback na een driedubbele wissel ingezet. Sadiq, Myron van Brederode en Mees de Wit kwamen binnen de lijnen voor Kwakman, Ruben van Bommel en David Møller Wolfe. Sugawara bracht de spanning halverwege de tweede helft terug met een hard schot: 1-2.

Sadiq zorgde hierna voor de 2-2 met een zwabberbal van afstand en Pavlidis bezorgde AZ luttele minuten later zelfs ook nog de volle buit door een schot van Tiago Dantas subtiel achter zijn standbeen te verlengen: 3-2. De Griekse spits komt daarmee weer op gelijke hoogte met Luuk de Jong, die eerder op de avond zijn 25ste en 26ste treffer van dit Eredivisie-seizoen maakte.



