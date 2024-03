Veelbesproken Serie A-trainer die kopstoot gaf wordt dag na incident ontslagen

Lecce heeft trainer Roberto D’Aversa de laan uitgestuurd, zo meldt de Italiaanse club via de eigen kanalen. Het ontslag is een direct gevolg van een groot incident een dag eerder, waarbij de trainer na afloop van het duel met Hellas Verona een kopstoot uitdeelde aan Hellas-speler Thomas Henry.

“Naar aanleiding van de gebeurtenissen aan het einde van de wedstrijd tussen Lecce en Hellas Verona, moeten wij melden dat de samenwerking tussen de club en Roberto D’Aversa wordt beëindigd. Hij en zijn stafleden worden bedankt voor de bewezen diensten”, zo luidt de verklaring van de club.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

Zowel Lecce als Hellas strijdt tegen degradatie en tijdens de wedstrijd was de spanning dan ook goed voelbaar. Henry viel laat in de wedstrijd in en clashte meerdere malen met Lecce-speler Marin Pongracic.

Henry, die pas in de 86ste minuut inviel voor ex-Fortuna Sittard-aanvaller Tijjani Noslin, kreeg zes minuten na zijn entree een gele kaart van scheidsrechter Daniele Chiffi nadat hij met zijn hoofd tegen het hoofd van Pongracic ging staan.

Daarmee was het nog niet gedaan. Chiffi moest beide spelers tot kalmte zien te manen, daar beide spelers ruzieden om de bal. Na afloop van het duel, dat Hellas met 0-1 won, bleven Henry en Pongracic ruziën.

D'Aversa liep vervolgens naar Henry toe om de Fransman een kopstoot uit te delen. De verraste Henry ging even naar de grond, waarna hij D'Aversa achterna wilde gaan. Henry werd tegengehouden door meerdere teamgenoten en stafleden. Henry was woedend en schreeuwde richting meerdere aanwezigen op het veld, terwijl hij ook gebaren maakte richting D'Aversa. Met die gebaren wilde Henry duidelijk maken dat D'Aversa te bang was om hem te confronteren. Zowel Henry als D'Aversa kreeg rood.

Het incident betekent nu dus het ontslag voor D’Aversa, die sinds afgelopen zomer aan het roer was bij Lecce. Momenteel staat de club op een veilige vijftiende plaats, met een voorsprong van slechts één punt op nummer achttien Frosinone.

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties