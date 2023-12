Veelbesproken Ajax-talent Misehouy keert met warme boodschap terug op Insta

Topspelers, maar ook clubs uit binnen- en buitenland geven (bijna) dagelijks via Instagram, X of andere internetkanalen een inkijkje in het reilen en zeilen van de voetbalwereld. In deze editie van VZ Social aandacht voor Ajax-talent Gabriel Misehouy, die is teruggekeerd op Instagram.

De achttienjarige Misehouy maakte donderdagavond tijdens de bekerblamage tegen USV Hercules (3-2) wederom geen deel uit van de wedstrijdselectie van Ajax. Bekend is dat de middenvelder, die in Amsterdam beschikt over een aflopend contract, ontevreden is over de kansen die hij (niet) krijgt in de hoofdmacht van Ajax.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

Na afloop van het verloren duel van Ajax meldde Misehouy zich donderdag op Instagram. De Amsterdammer plaatste een foto van zichzelf met als bijschrift drie puntjes. Op X leidde dit tot boze reacties van een aantal Ajax-supporters, waarna Misehouy opnieuw actie ondernam: het Instagram-account van de middenvelder was plotseling volledig uit de lucht.

Afgelopen vrijdag liet het talent zijn voeten spreken door in het competitieduel met FC Eindhoven (2-2) een doelpunt en een assist voor zijn rekening te nemen. Mogelijk heeft zijn goede optreden er mede toe geleid dat Misehouy zijn Instagram-account weer heeft geactiveerd.

De middenvelder liet in ieder geval direct van zich horen met een Insta-post, waarin hij al zijn volgers vrolijke kerstdagen en een gelukkig nieuwjaar wenst. Ook besloot Misehouy maandag via Instagram Stories twee berichten te reposten: fanaccount Ajax Youth Academy bombardeerde hem tot Talent van de Week, terwijl Misehouy middels een repost ook liet weten blij te zijn met zijn uitverkiezing in het Elftal van de Week van de Keuken Kampioen Divisie en Voetbalzone.

Misehouy mag vanaf 1 januari officieel in gesprek met andere clubs. De Nederlandse jeugdinternational werd de afgelopen maanden gelinkt aan Europese topclubs als Manchester City en Paris Saint-Germain. Misehouy speelde nog nooit een officiële wedstrijd in Ajax 1, maar kwam wel 44 keer uit voor Jong Ajax in de Keuken Kampioen Divisie. Daarin was hij goed voor tien doelpunten en vier assists.