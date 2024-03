Veel onbegrip na keuze in Nederlands elftal: ‘Begrijpt je vrouw je nog wel?’

Gert Grimmius is een absolute vedette in supportersland. Sinds jaar en dag zijn Grimmius en het Nederlands elftal onlosmakelijk verbonden aan elkaar. Tegen Schotland werd de ‘recordsupporter’ in het zonnetje gezet ter ere van de 346 wedstrijden die de Groninger heeft bezocht. Voetbalzone zocht de fanatiekeling op en sprak met hem over alle memorabele momenten die hij heeft mee mogen maken.

In 346 wedstrijden heeft hij het nodige wel en wee van het Nederlands elftal live meegemaakt. Maar zijn warmste herinneringen bewaart hij nog altijd aan het gewonnen EK van 1988. “Ik ben in Zuid-Afrika geweest, in Brazilië geweest, in Qatar. Noem alle toernooien van de laatste dertig jaar maar op, maar omdat we het EK in 1988 wonnen is die wel het meest speciaal.”

Marco van Basten, Dennis Bergkamp, Robin van Persie, Wesley Sneijder. Het is een greep uit de namen die de revue hebben gepasseerd in het Nederlands elftal. Er valt behoorlijk wat te kiezen, maar Grimmius’ favoriete speler is Arjen Robben.

“Dan reken ik buiten Johan Cruijff, want die heeft de laatste jaren nooit meer meegedaan, dan is dat voor mij Robben. Als ik aan Robben denk, dan staan de wedstrijden tegen Brazilië op het WK van 2010 (2-1) en Spanje op het WK 2014 (1-5) direct op mijn netvlies. Hoe hij mensen kon uitkappen. Dat was een weergaloze voetballer”, vertelt de supporter.

De huidige selectie van het Nederlands elftal herbergt geen speler van zo’n grote klasse als Robben in zijn hoogtijdagen, zo meent Grimmius. “Op dit moment is er geen soortgelijke voetballer. Misschien komt er wel een vervanger aan, maar die moet nog van ver komen.”

Ondanks het gebrek aan een echte vedette zoals Robben in de selectie spreekt Grimmius vertrouwen uit in de huidige selectie in aanloop naar het EK in Duitsland aankomende zomer. “We hebben echt veel goede spelers, hoor. Als Koeman de spelers op de juiste posities neerzet, Memphis Depay helemaal fit is, het middenveld goed aansluit en met Cody Gakpo erbij... Als ik zo praat zijn we eigenlijk al Europees kampioen”, zegt hij dollend.

Robben boekt persoonlijke revanche op Iker Casillas.

Een speler die bij het Nederlandse publiek niet altijd op evenveel waardering kan rekenen is Wout Weghorst. Ten onrechte, zo oordeelt de ‘recordsupporter’. “Hartstikke fijne vent. Tuurlijk heeft hij zijn eigen manier van doen, maar hij heeft ons in Qatar nog uit de brand geholpen”, doelt hij op de heldendaad die Weghorst op het WK verrichtte.

Als invaller kwam de aanvaller uit Borne in het veld bij een 0-2 achterstand tegen de Argentijnen. Nederland leek op sterven na dood, maar een kopbal van Weghorst gaf Nederland hoop. Diep in blessuretijd ontpopte de aanvalsleider zich heel even tot nationale held door ook de 2-2 tegen de touwen te tikken, waardoor verlenging en penalty’s werden afgedwongen. Hierin schoot Nederland echter tekort en strandde het in kwartfinale.

Van Gaal en Advocaat

De gouden wissel van toenmalig bondscoach Louis van Gaal kon wél op waardering rekenen van Grimmius. “Het gevoel was goed toen Weghorst erin kwam, omdat ik heel veel vertrouwen heb in Van Gaal. Als mens en als trainer. Alles wat Van Gaal aanraakte was altijd goed. Dat was in Brazilië en nu was het ook weer goed. Je staat volledig achter de keuzes van de bondscoach.”

In de keuzes van de 72-jarige oefenmeester kon Grimmius zich volledig vinden. Hoe anders was dat in 2004 toen de Hagenees Dick Advocaat als bondscoach voor eeuwig verbonden werd aan een van de meest memorabele wissels in het Nederlandse voetbal.

Oranje speelde de tweede wedstrijd in de groepsfase van het EK tegen Tsjechië en had met Robben een speler in de gelederen die in absolute topvorm verkeerde. Zowel de 1-0 van Wilfred Bouma als de 2-0 van Ruud van Nistelrooij komen voor een groot deel op het conto van de flitsende buitenspeler. In minuut 58, wanneer de stand op 2-1 staat, gaat het bord van de vierde man in de lucht. Robben wordt afgelost door Paul Bosvelt.

De grip op de wedstrijd werd verloren, evenals de wedstrijd: 2-3. Grimmius herinnert zich de deceptie ook nog en maakte zelfs een spandoek met de zin: ‘Dick, begrijpt je vrouw je nog wel?’ Tegenwoordig is alles echter gewoon weer koek en ei tussen beiden.

