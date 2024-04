V/d Vaart ziet mooiste CL-goal dit seizoen: ‘Verfijnder dan Foden en Valverde’

Rafael van der Vaart heeft genoten van de tweede goal van Atlético Madrid tegen Borussia Dortmund. Samuel Lino was in het heenduel van de kwartfinale van de Champions League het eindstation van een soepele aanval, waarin met name Antoine Griezmann de show stal.

Na een half uur spelen bleek een onschuldig ogende ingooi helemaal niet zo onschuldig. Nahuel Molina gooide diep op Griezmann, die de bal net niet ontving maar wel zag hoe Nico Schlotterbeck dramatisch uitverdedigde. Morata nam het balbezit over en bediende Griezmann, die op zijn beurt Lino bediende met een uiterst fraaie chipbal. Lino hield het hoofd koel en rondde af in de verre hoek: 2-0.

"Dit is misschien wel de mooiste Champions League-goal dit seizoen", opent Van der Vaart in de rust van het duel in gesprek met presentator Wytse van der Goot. "En waarom? Ik vind dit technisch... Dat lobje... Hij kon niet over de grond, omdat de bal anders onderschept kon worden. Lobje, aanname en in één keer afronden. Ik vind dit kunst. Dat meen ik serieus."

De uitspraak van Van der Vaart mag enigszins opvallend genoemd worden, daar Phil Foden en Federico Valverde dinsdagavond prachtige treffers voor hun rekening namen in het Champions League-duel tussen Real Madrid en Manchester City (3-3). "Ik vind dit verfijnder, absoluut."

Atlético staat bij rust met 2-0 voor. Los Colchoneros zetten vanaf het begin extreem veel druk op Dortmund, dat daar amper mee wist te dealen. De score werd in de vierde minuut geopend door Rodrigo De Paul, die profiteerde van onhandig inspelen van Gregor Kobel en een dramatische pass van Ian Maatsen.

????????, Atlético komt héél snel op voorsprong! ??

"Je ziet dat iedereen volgt. Dat is het met drukzetten. Je moet al lopen voordat de bal wordt gespeeld. Dan ben je gewoon op tijd. En door blijven gaan, niet stoppen. Daar moet je mega fit voor zijn en dat zijn ze. Op een gegeven moment heb je de bal wel, want daar kom je niet onderuit. Zeker in een thuiswedstrijd zijn ze niet te stoppen."

Van der Vaart legt de schuld bij de openingstreffer bij zowel Kobel als Maatsen neer. "Het is geen heerlijke bal (van Kobel, red.), maar je hoeft hem ook niet zomaar te verliezen. Natuurlijk had de keeper, als je het zo ziet, beter kunnen keepen. Maar dit hoef je dan niet te doen, natuurlijk", doelt Van der Vaart op de pass met buitenkant voet van Maatsen. "Daar is hij te goed voor. Eigenlijk zijn ze allebei fout."

