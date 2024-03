V/d Vaart niet blij met situatie Memphis en wijst ‘Beckham van deze tijd’ aan

Rafael van der Vaart is niet blij met de situatie van Memphis Depay en Davy Klaassen. De Oranje-internationals moeten het woensdagavond bij het duel tussen Atlético Madrid - Inter doen met een reserverol. Van der Vaart is van mening dat het Nederlands elftal Memphis hard nodig heeft op het EK 2024 aanstaande zomer.

Memphis had eerder dit seizoen te maken met een spierblessure, waardoor hij enige tijd aan de kant stond. Na zijn rentree in januari kende Memphis een uitstekende periode, waarin hij driemaal achter elkaar wist te scoren. Gezien de concurrentiestrijd met Antoine Griezmann, Álvaro Morata en Ángel Correa moet Memphis het echter ook vaak zat doen met een reserverol, ook toen Griezmann er de afgelopen weken uitlag met een blessure.

Tegen Cádiz afgelopen weekend mocht Memphis wel starten. Hij maakte, net als de rest van zijn teamgenoten, een slechte indruk tijdens de 2-0 nederlaag tegen de degradatiekandidaat in LaLiga. Youri Mulder vindt dat Memphis er tegen Cádiz 'ongeïnteresseerd' uitzag. "Of hij was niet in vorm. Je kunt na zo'n periode ook blij zijn dat je eindelijk weer de wei in mag. Maar het kan ook zijn dat je na zo'n periode even een terugval hebt. Daar moet je je niet te veel door in de put laten zitten."

Van der Vaart stipt aan dat Memphis geen ritme krijgt omdat hij 'af en toe wel, af en toe niet' speelt. "Dan heb je moeite om dat niveau weer aan te tikken en dat vind ik jammer. Dan is het een keuze van de club. Atlético, prima, dat is geen Real Madrid of zo", zegt de ex-speler van Real Madrid. "Maar ik vind hem zó goed en we hebben hem echt nodig bij het Nederlands elftal. Dan hopen we met zijn allen dat hij top gaat zijn in de zomer."

Klaassen moet het minder verrassend bij Inter ook doen met een reserverol. "Ik moet zeggen: Klaassen, daar word ik wel een beetje verdrietig van", stelt Van der Vaart. Presentator Wytse van der Goot stipt aan dat hij er 'wel bij zit' en dat hij 'wel zijn minuutjes maakt'. "Nee, nee, nee", verzucht Van der Vaart. "Hij speelde elf minuten? Dat is toch helemaal niks, man." Klaassen viel afgelopen weekend in tegen Bologna en pakte 25 seconden na zijn entree een gele kaart.

"Op die leeftijd (31, red.) moet je gewoon spelen. Dan moet je je minuutjes maken, waar dan ook. Dan kun je wel Inter achter je naam hebben, maar ja... Nou lekker, dan zit je weer op de bank." Klaassen komt bij Inter bijna nooit meer dan een half uur in actie, áls hij in actie komt, en heeft bij Inter concurrentie van onder meer Hakan Çalhanoglu, die zichzelf onlangs uitriep tot beste controleur.

Van der Vaart speelde bij Hamburger SV samen met de Turks international, maar is het niet eens met zijn bewering. "Dat heeft hij over zichzelf gezegd?", vraagt Van der Vaart zich met een verbaasde blik af. "Oh, nee, dan denk ik niet dat dat waar is." Toch is Van der Vaart zeer lovend over zijn ex-teamgenoot.

"Toen hij achttien was kwam hij naar HSV. Ik heb niet veel vrije trappen aan iemand anders gegeven, maar toen hij kwam en hij begon ze te nemen, dacht ik wel: Oké, je mag hem wel één keer nemen. Het is een hele goede speler, en hij heeft een goed oog naar voren. Hij is de Beckham van dit moment. Hij is echt gegroeid."

