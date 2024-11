Vast gezicht van ESPN verlengt contract bij tv-zender: 'Kijk enorm uit naar de komende jaren'

Hans Kraay jr. heeft zijn contract bij ESPN verlengd, zo maakt de tv-zender bekend via de officiële kanalen. Tot wanneer Hansie Hansie nu precies vastligt wordt niet bekendgemaakt, maar duidelijk is dat het om een verbintenis van meerdere jaren gaat.

Kraay jr. werkt sinds 2014 bij ESPN, dat toen nog FOX Sports heette. Daarvoor werkte de oud-voetballer onder meer voor SBS6.

“Ik ben blij én trots om deel uit te maken van het ESPN-team”, laat Kraay jr. optekenen. “Een heel gepassioneerd, deskundig en fijn team, waarin ik gewaardeerd maar ook uitgedaagd word.”

“Of ik nou de Keuken Kampioen Divisie analyseer of Oranje, of ik nou langs de lijn sta te interviewen in De Kuip of aan De Krommedijk; ik doe het allemaal met zo veel liefde en plezier. Ik kijk enorm uit naar de komende jaren.”

Ook ESPN is blij met het langere verblijf van de journalist. “Hans hoort bij ESPN, inmiddels al meer dan tien jaar”, zegt Rob Labree, Director Programming & Production. “Zowel door onze kijkers als door zijn collega’s wordt hij door jong én oud breed gewaardeerd om zijn veelzijdigheid, liefde voor het voetbal en altijd gedegen voorbereiding. We zijn blij dat we er samen nog een paar jaar aan vastplakken.”