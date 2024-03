Van 't Schip over uitspraken Steijn: ‘Heb er vanmorgen met Maduro over gepraat’

John van 't Schip heeft woensdag kort gereageerd op de uitspraken van zijn voorganger Maurice Steijn bij Ziggo Sport maandagavond. Steijn haalde daarbij onder meer hard uit naar zijn voormalige assistent-trainer Hedwiges Maduro, die nu de assistent is van Van 't Schip.

Steijn ging in Rondo onder meer in op de uitspraken van Annemieke Zijerveld, de clubpsychologe van Almere City FC, die Steijn in oktober beschuldigde van ‘heel zwak leiderschap’. Vermoedelijk zei zij dat na contact met Maduro te hebben gehad.

“Dat (met de psychologe, red.) was niet het enige dingetje wat er zich heeft afgespeeld in die periode”, onthulde Steijn maandag. “Dat is binnen mijn staf gebleven. Mijn stafleden weten dat en Maduro ook."

"Dit verhaal is overigens ook bij de spelersgroep héél slecht gevallen. Waarom ik hem er niet uit heb gegooid? Dat was uiteindelijk wel de bedoeling. Als we na FC Utrecht-uit besloten hadden om door te gaan, was dat zonder Maduro geweest", aldus Steijn.

Woensdag, op de persconferentie in aanloop naar het duel tussen Ajax en Aston Villa in de achtste finale van de Conference League, krijgt Van 't Schip de vraag of hij het er in de afgelopen dagen nog met Maduro over heeft gehad.

"Ik heb niks nieuws gehoord, want dat was voordat ik kwam ook al. Toen heb ik er al met Hedwiges over gesproken", aldus de Ajax-trainer. "Hedwiges is trouwens twee dagen voor de cursus weggeweest, maar die heb ik vanochtend wel gezien. Die was in België. Dus ik heb hem niet gesproken daarover, tot aan vanochtend heel even. Maar er is niks nieuws. En het is niet in het belang van Ajax dat ik daar te diep op in ga."

Op de constatering van NOS-verslaggever Jeroen Stekelenburg dat het 'wel pijnlijk' voor Maduro en Ajax is, antwoordt Van 't Schip tot slot: "Het is denk ik niet leuk, nee. Maar wat ik zeg: ik heb daar een ander inzicht in, en ik werk inmiddels ook al een paar maanden met deze staf. En ik merk daar niks van."

