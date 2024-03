Van 't Schip houdt vast aan vijfmansdefensie bij Ajax; Berghuis ontbreekt

De opstelling van Ajax voor het Conference League-duel met Aston Villa is bekend. Trainer John van ‘t Schip houdt vast aan de elf spelers die FC Utrecht afgelopen zondag versloegen (2-0). Steven Bergwijn en Steven Berghuis zijn wegens blessures niet van de partij. Het duel in de Johan Cruijff ArenA begint om 18:45 uur en is te zien op Veronica en ESPN 2.

Diant Ramaj verdedigt het Amsterdamse doel. Tristan Gooijer, Devyne Rensch, Ahmetcan Kaplan, Jorrel Hato en Borna Sosa vormen de verdediging van Ajax, dat het moet stellen zonder de geschorste Josip Sutalo.

Op het middenveld is de keuze gevallen op Jordan Henderson, Sivert Mannsverk, Kenneth Taylor en Kristian Hlynsson. Brian Brobbey is de eenzame aanvaller in het 5-4-1-systeem van Van ‘t Schip. Voor Bergwijn (hamstring) en Berghuis (knie) komt de wedstrijd nog te vroeg, al worden zij wel snel terugverwacht. Achter de naam van Berghuis stond nog een vraagteken, maar de rechteraanvaller is niet opgenomen in de wedstrijdselectie.

Van 't Schip maakt zich op voor een zware wedstrijd tegen Villa, al ziet hij het treffen met de ploeg uit Birmingham wel als een 'mooie uitdaging'. "Je hoeft alleen maar naar hun plek in de Premier League te kijken, ze staan vierde, om te weten dat ze heel sterk zijn. Op heel veel vlakken is het gewoon een goed team."

"Ze zijn verdedigend sterk en beschikken over ervaring. Daarnaast hebben ze snelheid en zijn ze gevaarlijk met spelhervattingen. Ze kunnen opbouwen, maar ook heel direct zijn. We zullen heel geconcentreerd moeten spelen. Als we balverlies lijden op plekken waar we kwetsbaar zijn, kan dat heel gevaarlijk worden."

Voor Villa-manager Unai Emery is het duel en het tweeluik met Ajax speciaal. "Ik heb veel respect voor Ajax. Een historische club. Ik coach al zestien jaar Europese wedstrijden, maar ben hier pas voor het eerst." In die zestien jaar won de trainer uit Hondarribia viermaal de Europa League, voor het laatst in 2021 met Villarreal. De huidige reservegoalie van Ajax, Gerónimo Rulli, was toen in de finale de held in de strafschoppenserie tegen Manchester United.

Villa koppelt dit seizoen attractief voetbal met uitstekende resultaten, terwijl Ajax een jaargang kent om zeer snel te vergeten. Toch ziet Emery Villa niet per se als de favoriet. "Ajax is dit seizoen niet constant, maar ze worden langzaam beter. We zullen veel verdedigen, want daar zullen ze ons toe dwingen. Een paar jaar geleden stonden ze nog in de halve finales van de Champions League."

Opstelling Ajax: Ramaj; Gooijer, Rensch, Kaplan, Hato, Sosa; Hlynsson, Henderson, Mannsverk, Taylor; Brobbey.

Opstelling Aston Villa: Emi Martínez; Konsa, Lenglet, Pau Torres, Digne; Diaby, Iroegbunam, Douglas Luiz, Rogers; Tielemans; Watkins.

