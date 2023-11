Van 't Schip: 'Hij speelde vandaag heel goed, beter dan de laatste weken'

Zondag, 5 november 2023 om 22:40 • Jeroen van Poppel

John van 't Schip geeft Josip Sutalo een mooi compliment. De trainer van Ajax is van mening dat de centrumverdediger uitstekend gespeeld heeft tegen sc Heerenveen (4-1 winst). "Sutalo vond ik vandaag heel degelijk, heel goed, met vertrouwen spelen", aldus Van 't Schip voor de camera bij ESPN.

Van 't Schip weet dat Sutalo het heel moeilijk heeft in zijn eerste maanden in Amsterdam, maar heeft veel vertrouwen in de Kroaat. "Hem zo zien spelen vandaag is fijn om te zien, dat heeft hem toch een beetje ontbeert de laatste weken."

"Als je Sutalo vandaag ziet spelen samen met Jorrel (Hato, red.), dan geeft hem dat een goede boost. Individueel speelde hij goed: in de een-op-een, in het voetballen. Dat is mooi om te zien en ook voor het elftal belangrijk."

De 4-1 uitslag was door de twee hele late goals van Chuba Akpom enigszins geflatteerd. Toch vindt Van 't Schip dat Ajax het goed heeft gedaan. "Ik denk dat we verdiend hebben gewonnen, maar het was zeker niet makkelijk. Bij 2-1 kwamen we ook goed weg." Heerenveen-aanvaller Osame Sahraoui miste direct achter elkaar twee megakansen op de gelijkmaker.

Op de persconferentie deelde Van 't Schip nog meer complimenten uit. "Ik heb jongens gezien die boven zichzelf zijn uitgestegen. Bergwijn was belangrijk met de eerste goal en Berghuis was bij drie goals betrokken. Die jongens moeten het elftal min of meer dragen en dat hebben ze zeer goed gedaan in de laatste twee wedstrijden.

Ook de invallers, naast Akpom ook Silvano Vos, Devyne Rensch, Borna Sosa en Carlos Forbs, worden geprezen door Van 't Schip. "De jongens die er in de tweede helft inkwamen, gaven een extra impuls aan het elftal."

"Maar voor het heel team is er duidelijk nog heel veel ruimte voor verbetering", benadrukt Van 't Schip. "Het kan natuurlijk veel beter. Het vertrouwen en de duidelijkheid moet terugkomen. Daar werken we aan. Er is nog een hoop te verbeteren."