Van 't Schip hakt knoop door over meespelen Brian Brobbey in opstelling Ajax

John van 't Schip heeft de opstelling van Ajax voor de Klassieker tegen Feyenoord bekendgemaakt. Brian Brobbey zit in de selectie van de Amsterdammers, maar verschijnt niet aan de aftrap. Steven Bergwijn start andermaal als centrumspits, daar Chuba Akpom ook op de reservebank begint. Gerónimo Rulli is de vervanger van de geblesseerd geraakte Diant Ramaj. De wedstrijd in De Kuip begint om 14:30 uur en is te zien op ESPN 1.

Rulli is onder de lat de vervanger van Ramaj, die tegen Go Ahead Eagles (1-1) een elleboogbreuk opliep en hoogstwaarschijnlijk de rest van het seizoen mist. Devyne Rensch, Ahmetcan Kaplan en Jorrel Hato zijn de centrumverdedigers van dienst.

Anton Gaaei bestrijkt de rechterflank, terwijl Kenneth Taylor aan de linkerkant van het middenveld staat. Tussen hen in moeten Sivert Mannsverk en Benjamin Tahirovic voor de controle zorgen. Bergwijn wordt geflankeerd door Kristian Hlynsson (rechts) en Mika Godts (links).

Ajax gaf tegen Go Ahead niet voor het eerst dit seizoen een zege in blessuretijd uit handen, waardoor de strijd om plek vijf nog onverminderd spannend is. De Amsterdammers hebben momenteel twee punten meer dan nummer zes NEC, dat zal hopen op een Rotterdamse zege. Na de nederlaag van AZ bij PSV (5-1) maken de Amsterdammers ook nog kans op plek vier, al lijkt alleen een zege in De Kuip genoeg om daar nog serieus aanspraak op te maken.

Ondanks het teleurstellende resultaat tegen Go Ahead liet Van 't Schip na afloop van dat duel weten vertrouwen te hebben in een goed resultaat tegen Feyenoord. “Het blijft een Klassieker. Dat is een wedstrijd op zich. Als wij spelen zoals we vandaag (donderdag, red.) in de eerste helft hebben gespeeld, dan denk ik dat we gewoon een heel goede partij op de mat kunnen leggen in De Kuip.”

Ajax zal zich daarnaast willen revancheren voor de onderlinge ontmoeting eerder dit seizoen. De recordkampioen van Nederland ging in eigen huis met historische cijfers onderuit tegen zijn aartsrivaal (0-4). De wedstrijd moest op een andere dag worden afgewerkt, nadat er meermaals vuurwerk op het veld terecht was gekomen.

Opstelling Ajax: Rulli; Hato, Kaplan, Rensch; Taylor, Tahirovic, Mannsverk, Gaaei; Godts, Bergwijn, Hlynsson

