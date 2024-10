John van 't Schip heeft maandag tekst en uitleg gegeven over het aanbod van Marco van Basten om Brian Brobbey te gaan helpen. Van 't Schip probeerde vorig seizoen om Van Basten aan de spits van Ajax te koppelen. "Maar Marco stuurde toen: 'Nee, ik heb geen zin'", aldus Van 't Schip in Rondo.

Van 't Schip werd vorig seizoen aangesteld door Ajax als interim-trainer na het ontslag van Maurice Steijn. Van Basten had al in die periode veelvuldig kritiek op Brobbey en stelde voor om de aanvaller te helpen. Vorige week vertelde Van Basten daar al over in Rondo. "Ik denk dat hij geen trek in mij had, wat ook prima is", zei Van Basten toen.

Volgens Van 't Schip, die een week later te gast is in de talkshow, klopt het verhaal van Van Basten niet helemaal. De coach legt duidelijk uit hoe het wél gegaan is. "Ik nam over bij Ajax." Dat was in november 2023. "Marco had toen ook al opbouwende kritiek in de eerste paar weken dat ik bezig was bij Ajax. Toen heb ik Brian gevraagd, voordat ik Marco zou bellen: 'Zou je met Marco willen praten?'"

Brobbey stond daarvoor open. "Brian zei: 'Ja, ik heb wel zin om met Marco te praten.' Ik heb dat aan Marco gevraagd. Ik heb via WhatsApp gevraagd of hij met Brian om tafel wilde, waarop Marco stuurde: 'Nee, ik heb geen zin.' Vier, vijf weken later heeft Marco alsnog gezegd: 'Ik wil toch wel met Brian praten.'"

Van Basten koppelde daar direct voorwaarden aan. Van 't Schip citeert: "'Dat moet dan wel in mijn gebouw. In het clubhuis, geen pers, geen makelaars, geen vriendjes en geen familie, en ik ga het niet te veel over voetbal hebben'", citeert Van 't Schip. "Toen had ik zoiets: dat is niet echt een uitnodiging voor Brian om daar rustig te gaan zitten. Toen heb ik gezegd: 'Op die wijze hoeft het voor mij niet.' Dat heb ik ook niet meer met Brian besproken, omdat ik het geen echte uitnodiging vond."

Presentator Wytse van der Goot wil van Van Basten weten waarom hij aanvankelijk 'geen zin' had om met Brobbey te praten. "Tijd", is het enige dat Van Basten daarop zegt.

Van 't Schip zegt afrondend: "Waar het even om gaat: het is anders dan hoe het vorige week is verteld. Marco stond er in eerste instantie niet voor open. Wij stonden er wel voor open. Dat is anders dan het vorige week werd verteld. Pas na vijf weken stond Marco ervoor open. En toen zei hij ook nog: 'Ik kan zomaar van gedachten veranderen, dus het moet wel snel.'"