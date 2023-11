Van Praag over gesprekken met AZ over overgang van Kroes: ‘Tot mijn onbegrip...’

Vrijdag, 17 november 2023 om 16:54 • Noel Korteweg

Michael van Praag is vrijdagmiddag benoemd tot nieuwe voorzitter van de Raad van Commissarissen van Ajax. De 76-jarige bestuurder keert daarmee terug op het oude nest, daar hij tussen 1989 en 2003 ook al actief was als voorzitter van de Amsterdammers.

Van Praag ging tijdens de aandeelhoudersvergadering in op de onderhandelingen met AZ over de overgang van Alex Kroes. Duidelijk werd dat de aanstaande algemeen directeur definitief niet eerder dan halverwege maart 2024 de overstap naar de Johan Cruijff ArenA maakt.

Van Praag is met Louis van Gaal in gesprek gegaan met de Alkmaarders om Kroes eerder los te kunnen weken, maar dat liep op niks uit. “We hadden hem graag eerder gehad”, wordt de nieuwe voorzitter van de RvC geciteerd door de NOS.

“AZ trok tot mijn grote onbegrip de stekker uit de gesprekken”, aldus Van Praag. Kroes, die tussen december 2022 en afgelopen zomer actief was als directeur voetbalontwikkeling bij de Alkmaarders, had een concurrentiebeding in zijn contract staan. AZ houdt hem daar aan.

Leo van Wijk, die tijdens dezelfde aandeelhoudersvergadering werd benoemd tot lid van de RvC, werd daarnaast door een aanwezige aandeelhouder gevraagd naar de onrust binnen het bestuur van Ajax. “U verwijst naar mediaberichten”, werd Van Wijk geciteerd door De Telegraaf.

“Met groot respect voor de media, maar we kunnen niet alles wat daar staat automatisch voor waar aannemen. Emotioneel gezien begrijp ik het, maar je moet je oordeel baseren op alle feiten als die bekend zijn”, aldus het nieuwe lid van de RvC.

“Het KPMG-onderzoek loopt en wij gaan in gesprek met medewerkers”, vervolgde Van Wijk. “Vraag ons nu niet wat we gaan doen. We zijn aan het inventariseren. Dat is goed bestuur.”

De Telegraaf schrijft dat de aandeelhouder vervolgens aangaf dat ‘er al in mei, juni en juli signalen waren dat zaken niet goed liepen binnen Ajax’. “Een Gerald Vanenburg en een Dusan Tadic gaan niet zomaar weg bij Ajax”, liet hij optekenen.