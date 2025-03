Van Persie heeft oorzaak van gigantisch probleem bij Feyenoord al na één week gevonden

Robin van Persie denkt de oorzaak van de vele blessures gevonden te hebben, zo heeft hij duidelijk laten weten op de persconferentie voorafgaand aan het duel met Inter.

Eerder op dinsdag maakte RTV Rijnmond bekend dat Feyenoord komende woensdag waarschijnlijk weer kan beschikken over Ayase Ueda en Jakub Moder. De twee spelers waren aanwezig op de training van dinsdag.



Wie wil ontbrak was Antoni Milambo. De middenvelder van de Rotterdamse ploeg kampt met een liesblessure en moet het eerste duel van het tweeluik met de Italianen aan zich voorbij laten gaan.

Naast Milambo kampt met name het middenveld van Feyenoord met personele problemen. Quinten Timber liep een knieblessure op tegen AC Milan (1-0) en komt dit seizoen niet meer in actie.

Ook kan Van Persie niet beschikken over Ramiz Zerrouki en In-beom Hwang. Ook zij zijn niet fit genoeg om te spelen in de Champions League. Aankoop Oussama Targhalline is niet speelgerechtigd.

Tot slot zijn ook Gernot Trauner, Jordan Lotomba, Chris-Kevin Nadjé, Justin Bijlow, Calvin Stengs en Facundo González niet aanwezig bij het duel in De Kuip.

De ziekenboeg van Feyenoord zit dus aardig vol. Van Persie weet waarom. “Wij denken de oorzaak te weten, maar die houd ik voor me. We gaan vooruit met elkaar. Ik word heel blij van het niveau om me heen.”

We hebben de rode draad gevonden met elkaar. Als je kijkt hoe de medische staf iedereen fit probeert te krijgen, dan is dat echt van een heel hoog niveau. Dit is een van de beste performance- en medische staf waarmee ik heb gewerkt.”