Robin van Persie heeft Feyenoord-huurling Ilias Sebaoui te pakken; clubs geven duidelijkheid over mogelijke koopoptie

Ilias Sebaoui speelt komend seizoen op huurbasis voor sc Heerenveen, zo maken de Friese club en Feyenoord dinsdag bekend via de officiële kanalen. De 22-jarige Antwerpenaar wordt gehuurd zonder optie tot koop. Sebaoui gaat in Heerenveen spelen met rugnummer 17.

Algemeen directeur Ferry de Haan is blij met de komst van Sebaoui, zo laat hij weten via de officiële kanalen. “Met de komst van Ilias zijn de vleugelposities dubbel bezet. Ilias is technisch vaardig, heeft een goede dribbel en kan met zijn kwaliteiten beslissend zijn. We zijn blij dat we komend seizoen over hem kunnen beschikken.”

Sebaoui was afgelopen seizoen één van de beste spelers van de Keuken Kampioen Divisie. Zijn periode bij FC Dordrecht leverde hem een contractverlenging op bij Feyenoord, waar hij nu tot medio 2026, met een optie op een extra jaar, vastligt.

De afgelopen dagen zongen er geruchten rond dat Heerenveen zou inzetten op een koopoptie in het huurcontract van Sebaoui, maar daar is geen sprake van. Vanwege de grote concurrentie bij Feyenoord stond de club andermaal open voor een verhuurperiode van de Marokkaanse Belg, die het dit keer op het hoogste niveau bij Heerenveen mag laten zien.

Sebaoui, die voornamelijk als linksbuiten acteert, gaat in het Abe Lenstra Stadion de concurrentiestrijd aan met Danilo Al-Saed en Osame Sahraoui. Laatstgenoemde vertrekt hoogstwaarschijnlijk naar het buitenland, terwijl Al-Saed ook aan de rechterflank uit de voeten kan.

Het was nog even spannend voor Heerenveen of Sebaoui zou opteren voor een tijdelijke stap naar het Abe Lenstra Stadion, want NAC Breda meldde zich op het laatste moment ook voor de 22-jarige rechtspoot. Sebaoui kiest echter voor Heerenveen. Heerenveen versterkte zich deze transferperiode naast Al-Saed en Sebaoui ook al met Amara Condé, Levi Smans, Sam Kersten en Mateja Milovanovic.

Altijd op de hoogte blijven van het belangrijkste voetbalnieuws? Word nu lid van het Voetbalzone WhatsApp-kanaal!