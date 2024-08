Van Persie hakt knoop door en maakt eerder doelman tegen Ajax bekend

Robin van Persie geeft de voorkeur aan Mickey van der Hart in de seizoensouverture tegen Ajax zondag, zo heeft de trainer van sc Heerenveen bekendgemaakt. Voor Andries Noppert betekent dat automatisch een plek op de reservebank.

Van Persie gaf onlangs al aan te zullen rouleren met zijn doelmannen dit seizoen. De oud-spits wil niet dat spelers verslappen en heeft daarom vanaf het eerste minuut perspectief gegeven op speeltijd.

"Er zijn drie onderdelen die ik heel belangrijk vind bij een keeper: opbouwen, de ruimte bespelen achter de verdediging en natuurlijk het keepen zelf", vertelt Van Persie. "Het is niet zo dat ik daarbij het een belangrijker vind dan het ander."

"Andries en Mickey hebben het allebei heel goed gedaan in de voorbereiding, wat betekent dat ik in een luxepositie zit. Dat is eigenlijk heel positief." De keuze is nu dus gevallen op Van der Hart.

Reactie Van der Hart

"Op basis van de laatste weken had ik 't gevoel dat Andries en ik dicht bij elkaar zitten", reageert Van der Hart op de keuze van Van Persie. "Het is niet de bedoeling dat wij elkaar iedere week afwisselen, maar dan moet ik wel elke week presteren."

"Of ik blijf staan, heb ik zelf in de hand. De trainer verwacht dat je elke dag honderd procent geeft en er staat." Van Persie wilde nog niet verklappen hoe de rest van zijn elftal eruit komt te zien tegen Ajax.

"Er zijn meerdere keuzes die we moeten maken. Binnen de staf hebben we serieuze discussies, dat is mooi. Er is volgens mij geen enkele staf waarin iedereen het altijd maar eens met elkaar is, dat zou ook niet goed zijn. Maar uiteindelijk maak ik de keuze."

Van Persie noemt Ajax 'een goede ploeg' met spelers 'die het verschil kunnen maken'. "Ik zie ook veel patronen die de trainer er nu al in geslepen heeft. Het is hartstikke mooi dat we tegen dit team, in een groot stadion mogen beginnen. Dit zijn de wedstrijden waarvoor je voetballer bent geworden."