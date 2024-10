Van Persie geeft supporters van Heerenveen reden tot juichen door thuiszege op Sparta

Robin van Persie heeft zaterdagavond met sc Heerenveen een thuiszege geboekt op Sparta Rotterdam. De Friezen kwamen al snel op voorsprong via Nikolai Hopland, waarna Jacob Trenskow de eindstand op 2-0 bepaalde. Heerenveen stijgt naar de twaalfde plaats in de Eredivisie, één plekje onder Sparta.

Bij Heerenveen begon Andries Noppert voor het tweede duel op rij in de basis. De Friese sluitpost kreeg tijdens de 3-0 nederlaag bij NEC de voorkeur boven Mickey van der Hart, die zaterdagavond tegen Sparta ontbrak wegens een blessure.

Bij de Kasteelheren maakte spits Tobias Lauritsen zijn rentree in de basis nadat hij het 2-2- gelijkspel met Almere City nog aan zich voorbij moest laten gaan vanwege een hersenschudding.

Het vertrouwen bij de ploeg van Van Persie was voor aanvang broos door de zestiende plaats in de Eredivisie. Heerenveen schoot in het eigen Abe Lenstra echter uit de startblokken, want binnen vier minuten was de voorsprong een feit.

De Friezen kregen een hoekschop cadeau door een slechte terugspeelbal op Sparta-doelman Nick Olij. Uit de corner was het Hopland die de 1-0 tegen de touwen kopte.

De bezoekers kwamen op slag van rust bijna langszij via Joshua Kitolano, die vrij kon inschieten vanaf een meter of tien. Doordat de bal wat lastig te controleren was ging zijn inzet alleen hoog over.

Het duel brandde in het tweede bedrijf iets meer los. Camiel Neghli haalde namens Sparta hard uit van rand zestien, maar zag Noppert redding brengen. Heerenveen toonde zich vervolgens efficiënt, want uit het niets werd de marge verdubbeld. Trenskow trok vanaf rechts naar binnen en vond fraai de lange hoek: 2-0. Het verzet van Sparta was direct daarna gebroken, waardoor Heerenveen flink op de ranglijst stijgt.