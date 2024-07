Van Persie en sc Heerenveen blijven bezig en strikken vierde zomeraanwinst in Duitsland

Amara Condé is officieel speler van sc Heerenveen. De 27-jarige middenvelder, die overkomt van 1. FC Magdeburg, tekent voor twee seizoenen in het Abe Lenstra Stadion, met de optie op nog een seizoen. Condé stond al een tijdje op de radar van Heerenveen en geldt als vierde zomerse versterking voor de Friezen. Algemeen directeur Ferry de Haan toont zich op de clubwebsite zeer verheugd met de nieuwe aanwinst.

"Amara staat al een tijd bij ons op de radar", laat De Haan optekenen. "Eigenlijk hadden we hem vorig seizoen al aan onze selectie willen toevoegen."

"Het is dan ook mooi dat dit nu alsnog gelukt is. Met zijn komst voegen we verdedigende accenten toe aan ons middenveld. We zijn dan ook blij dat hij voor ons gekozen heeft."

Condé bracht de afgelopen drie jaar door bij Magdeburg, waar hij al snel uitgroeide tot aanvoerder. Namens de 2. Bundesliga-club kwam de Duits-Guineese middenvelder tot 103 officiële optredens, waarin hij negenmaal scoorde en twaalfmaal aangever was.

Daarvoor was Condé actief voor achtereenvolgens Holstein Kiel en Rot-Weiss Essen. Hij genoot zijn jeugdopleiding bij onder meer Bayer Leverkusen en VfL Wolfsburg.

Na de komst van Sam Kersten, Levi Smans en Dailo Al-Saed geldt Condé als vierde zomeraanwinst voor nieuwbakken hoofdtrainer Robin van Persie. Daartegenover staat het vertrek van Thom Haye, Anas Tahiri (transfervrij) en naar alle waarschijnlijkheid Sven van Beek en Pelle van Amersfoort.

Laatstgenoemde duo kan gezamenlijk naar Al-Shanania vertrekken, zo onthulde de Leeuwarder Courant dinsdag. Patrik Walemark keert terug naar zijn eigenlijke broodheer Feyenoord.

