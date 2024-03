Van Nistelrooij heeft na vertrek bij PSV aanbiedingen uit Nederland op zak

Ruud van Nistelrooij hoopt snel weer als trainer aan de slag te gaan, zo vertelt hij in een interview aan de Spaanse sportsite Relevo. De oud-spits stapte afgelopen seizoen vlak voor de laatste Eredivisie-speelronde plots op bij PSV nadat hij niet genoeg vertrouwen voelde van de mensen om hem heen.

PSV moest vorig seizoen in het weekend nog het belangrijke duel met AZ spelen om de tweede plaats veilig te stellen, maar deed dat zonder de op dat moment 46-jarige oefenmeester.

Van Nistelrooij zit inmiddels een kleine tien maanden zonder club. Relevo is dan ook benieuwd of hij in de toekomst op de bank te zien zal zijn bij een club uit LaLiga.

“Ik zou hier graag een club willen trainen”, antwoordt Van Nistelrooij. “Ik heb aanbiedingen uit Nederland, maar ik zou graag in Duitsland, Engeland of Spanje een team willen trainen. Het liefst in de competities waarin ik heb gespeeld, want die talen spreek ik goed.”

Vooral LaLiga spreekt de voormalig Oranje-international erg aan. Hij laat weten graag trainer te willen worden van ‘een goed georganiseerde club’. “Ik heb ervaring opgedaan als jeugdtrainer van PSV. Ik heb vervolgens één jaar de beloftenploeg in de Keuken Kampioen Divisie gecoacht en ben daarna trainer van PSV 1 geworden.”

“Ik heb in deze periode veel talenten door laten groeien, zoals Cody Gakpo, Noni Madueke, Johan Bakayoko en Xavi Simons. Ik maakte deel uit van de ontwikkeling van deze talenten”, stipt Van Nistelrooij aan.

De Nederlandse trainer geeft aan dat hij het niet ziet zitten om opnieuw een jeugdelftal te trainen. “Ik werk graag met jonge spelers in combinatie met ervaren krachten. Die combinatie is ideaal voor een coach", aldus de oefenmeester. "Ik wil wel jonge spelers helpen in hun ontwikkeling en wedstrijden winnen. Dat laatste is uiteindelijk het belangrijkste. Met een manier van voetballen waar ik voor sta.”

