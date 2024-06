Van Hooijdonk en V/d Vaart gaan weddenschap aan na quotes Memphis over zweetband

Pierre van Hooijdonk en Rafael van der Vaart hebben genoten van het optreden van Memphis Depay tijdens het vriendschappelijke duel met IJsland (4-0 winst). De spits toonde zich opnieuw gretig.

Memphis was in de slotfase van de uitzwaaiwedstrijd voor het EK goed voor een assist bij de treffer van Donyell Malen en leek de eindstand vervolgens zelf op 4-0 te bepalen, ware het niet dat de Griekse scheidsrechter Evangelos Manouchos die treffer na tussenkomst van de VAR afkeurde wegens een handsbal van Joey Veerman.

“Memphis heeft heel goed gespeeld. Hij was belangrijk en dat is hij al heel vaak voor het Nederlands elftal geweest. Ik vind hem op het veld echt leiderschap uitstralen eigenlijk”, zegt Van Hooijdonk tijdens de nabeschouwing op de NOS.

Van der Vaart heeft ook genoten van het optreden van Memphis tegen IJsland. “Als ik naar hem kijk, dan heb ik bijna weer zin om te voetballen. Al is dat wellicht iets te overdreven en moet ik dat misschien niet doen”, grapt de voormalig international.

Van der Vaart stak tijdens de rust ook al de loftrompet over de dertigjarige spits. “Ik vind hem megafit. Hij straalt plezier uit en zit helemaal in zijn rol. Echt geweldig. Een beetje uit de spits, soms in de spits. Hij loopt vaak de diepte in, kreeg goede ballen en dan is hij in mijn ogen niet te stoppen.”

De vorm van Memphis kan essentieel zijn voor het EK van Nederland, denkt Van der Vaart. “Als je dit in de spits hebt lopen, dan is dat natuurlijk wel lekker. Als Memphis deze vorm doortrekt komt het helemaal goed. Het is nog maar een oefenwedstrijd, maar alle voortekenen wijzen erop dat hij een goed toernooi gaat spelen.”

Zweetband

Memphis onthulde na afloop van de ruime zege op IJsland drie redenen waarom hij de afgelopen twee vriendschappelijke interlands een zweetband droeg: “Het helpt wel met zweet, daarom heet het ook een zweetband. Daarnaast staat het me mooi. Mijn vriendin vindt het mooi bij me staan, geweldig. Het is een nieuwe look, who cares? Ik voel me er goed bij.”

Van Hooijdonk verkeert in hosannastemming en durft na het interview van Memphis een weddenschap aan te gaan: “Als hij het Nederlands elftal naar de finale van het EK schiet, dan gaan Rafael en ik onze analyse met een haarband (zweetband, red.) om ons hoofd doen.” Van der Vaart ziet die weddenschap wel zitten: “Heel graag zelfs.”

