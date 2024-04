Van Hanegem ziet potentiële aanwinst Feyenoord: ‘Kan de top moeiteloos aan’

Willem van Hanegem heeft complimenten over voor enkele spelers van Feyenoord na de gewonnen bekerfinale tegen NEC (1-0). Het clubicoon van de Rotterdammers adviseert Feyenoord-directeur Dennis te Kloese tevens om werk te maken van een uitblinker aan Nijmeegse kant.

De Kromme schrijft in zijn column voor het Algemeen Dagblad dat hij heeft genoten van Feyenoord-doelman Timon Wellenreuther, die in de eindstrijd de voorkeur kreeg boven de herstelde Justin Bijlow.

“Die jongen is ontzettend goed, maar hij lijkt heel wat kansen er ook minder gevaarlijk uit te laten zien dan ze in werkelijkheid waren”, aldus Van Hanegem. De oud-prof refereert aan een enorme kopkans voor Youri Baas in de openingsfase.

Van Hanegem ‘werd ook vrolijk’ van Dávid Hancko, maar verbaast zich juist over de vele loftuitingen voor Quinten Timber. “Natuurlijk ging Timber na rust voorop in de strijd, maar dat mag je ook wel verwachten. Ik vond alle complimenten aan zijn adres een beetje overdreven. Hij gaf alles, maar dat hoort ook.”

De columnist stipt tot slot aan dat NEC-verdediger Philippe Sandler in zijn ogen de beste speler in de bekerfinale was. “Als ik Feyenoord was, zou ik er nog eens over nadenken om Sandler terug te halen. Zo rustig, stevig in de duels, altijd op zoek naar de voetballende oplossing. En nu veel fitter dan voorheen.”

Zijn trainer Rogier Meijer herhaalde al meerdere keren dat Sandler van ‘Champions League-niveau’ is en de 27-jarige centrumverdediger stelde zelf in aanloop naar de bekerfinale mee te kunnen bij Feyenoord en Ajax, clubs waar hij al eerder onder contract stond.

“Sandler kan de Nederlandse top volgens mij moeiteloos aan. Ik weet dat Feyenoord hem een half jaar heeft gehuurd van Manchester City, maar toen was hij zelden fit”, besluit Van Hanegem.

