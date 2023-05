Van Hanegem zag maar twee Ajacieden die normaal deden tijdens bekerfinale

Maandag, 1 mei 2023 om 12:25 • Tom Rofekamp • Laatste update: 12:41

Willem van Hanegem beet op zijn tanden tijdens de bekerfinale tussen Ajax en PSV. De Kromme stoorde zich mateloos aan het gedrag dat spelers van beide ploegen vertoonden, met Dusan Tadic en Owen Wijndal als de meest vooraanstaande kemphaantjes. Twee zeventienjarigen 'waren de enigen die met voetbal bezig waren', zo schrijft Van Hanegem in het Algemeen Dagblad.

Van Hanegem klapt er direct met gestrekt been in. "Dit heb ik werkelijk waar nog nooit gezien", spuwt hij. "Het was echt schandalig, de bekerfinale Ajax - PSV had niets met voetbal te maken. Ik heb me er echt wezenloos aan gestoord. Aan de spelers, maar ook aan scheidsrechter Dennis Higler, die niet optrad tegen dat vervelende gedrag. Dit was echt een perfecte wedstrijd geweest om eens een goed punt te maken. Rollebollen? Irritant doen? Hup, wegwezen maar eens een keer."

"We zitten te zaniken over biergooiers, maar het vervelende gedrag van veel spelers moet ook maar eens afgelopen zijn", vervolgt De Kromme. Daarop licht hij een aantal dissonanten uit. "Dusan Tadic was altijd een van mijn favoriete spelers, maar hij moet echt stoppen met dat onsportieve gedrag. Owen Wijndal stond nog geen twintig seconden op het veld, maar liep ook meteen te mekkeren. Al kan ik bijna alle spelers noemen hoor, ook die van PSV."

Jorrel Hato kan wel op complimenten rekenen, net als invaller Mika Godts. "Hato, een ventje van zeventien, was de normaalste. Dat gaat heus een goede speler worden. En ik vond het prachtig dat Mika Godts, een Belgisch mannetje van zeventien, die pingel wilde nemen en raak schoot voor Ajax. Hij was wél met voetbal bezig en niet met irritant doen", aldus Van Hanegem.

'Je kunt Heitinga moeilijk afrekenen op die paar maanden'

De 79-jarige columnist breekt ook een lans voor John Heitinga. Van Hanegem denkt dat het te kort dag is om al conclusies te trekken over zijn trainerskwaliteiten. "Al vind ik wel dat de spelers van Ajax zich gekker zijn gaan gedragen sinds hij de trainer is. Dat moet hij er wel echt uit zien te krijgen. Het zou belachelijk zijn om Heitinga af te rekenen op deze verloren bekerfinale. Je kunt hem gerust een kans geven om langer trainer te blijven. Ik zou dat wel willen zien. Ik heb hem bij Oranje meegemaakt en hij is echt wel een goede jongen. Geef hem maar de kans om het te laten zien met een volledige voorbereiding. Daar hoef je echt geen buitenlandse trainer voor te halen. Dat is toch ook maar afwachten of het iets wordt?"