Van Hanegem tipt Feyenoord buitenspeler uit Eredivisie: ‘Zo snel als de kolere’

Vrijdag, 13 oktober 2023 om 18:43 • Wessel Antes

Willem van Hanegem is onder de indruk van Couhaib Driouech, zo zegt hij in de Willem&Wessel podcast van het Algemeen Dagblad. De naam van de 21-jarige buitenspeler komt ter sprake wanneer de Kromme wordt gevraagd welke spelers uit de Eredivisie interessant kunnen zijn voor Feyenoord. Volgens Van Hanegem moet de landskampioen Driouech goed in de gaten houden.

Driouech beleeft op dit moment zijn absolute doorbraak in de Eredivisie. Het jeugdproduct van sc Heerenveen belandde in de zomer van 2021 bij Excelsior, voor wie hij steeds belangrijker aan het worden is. Inmiddels staat de teller op 74 officiële duels voor de Kralingers, waarin Driouech goed was voor 9 doelpunten en 10 assists.

Driouech was trefzeker in de uitwedstrijd bij sc Heerenveen.

Hoewel Van Hanegem moeite heeft met de naam van Driouech, kan zijn spel de Kromme wel bekoren. “Dat ventje, nummer 17 heeft hij geloof ik, hij is zo snel als de kolere.” Dankzij de andere aanwezigen wordt duidelijk dat het om Driouech gaat, die bij Excelsior overigens met rugnummer 14 speelt.

Met de naam van Driouech heeft Van Hanegem wel nog moeite, zo maakt hij op humoristische wijze duidelijk. “Dat moet er ook uit”, grapt hij. “Ze moeten gewoon Jansen, Kees en Piet heten. Gewoon een normale naam. Daar word je toch gek van?” Van Hanegem stelt dat Feyenoord vaker bij Excelsior moet kijken, daar Jerdy Schouten jaren geleden ook was op te pikken bij de stadgenoot.

Van Hanegem zag Driouech voor het eerst spelen tegen Ajax (2-2) dit seizoen. “Toen speelde hij echt heel goed. Ze waren als de dood voor hem. Hij is niet zo groot, maar heel snel. Het zou me tegenvallen als hij na dit seizoen niet bij een andere club speelt.”

Bij Excelsior ligt Driouech, die volgens Transfermarkt slechts 650.000 euro waard is, nog tot medio 2025 vast. Van Hanegem heeft medelijden met de huidige nummer vijf van de Eredivisie. “Het is vervelend voor Excelsior, want ze hebben steeds leuke spelers, maar die zijn elke keer na een aantal jaren weg.”

Driouech timmert overigens niet alleen in het clubvoetbal aan de weg. De rechtsbenige technicus uit Haarlem speelt zijn jeugdinterlands voor Marokko en won deze zomer de Afrika Cup Onder 23. Deze interlandperiode is hij wederom opgeroepen voor het Marokkaanse beloftenelftal.