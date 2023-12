Van Hanegem snauwt richting De Mos en Kieft: ‘Hij heeft niks aan dat geslijm’

Willem van Hanegem gaat niet mee in de polonaise rondom Brian Brobbey. De 79-jarige analist ergert zich aan het 'geslijm' van zijn collega's, die de Ajax-spits disproportioneel de hemel in zouden prijzen. Met name Aad de Mos en Wim Kieft moeten het ontgelden in Van Hanegems column in het Algemeen Dagblad.

Brobbey kwam dit weekend tegen Sparta Rotterdam (2-1 winst, Brobbey maakte de 1-0) prima voor de dag, net als wel vaker de laatste tijd. Dat leverde hem complimenten op van De Mos.

"Dat gaat onze beste spits worden de komende tien jaar. Dat kan ik je op een briefje geven", sprak de analyticus zondag in Goedemorgen Eredivisie. Van Hanegem hekelt het gebrek aan nuance bij De Mos.

"Dus tot 2034 zo ongeveer is Brobbey onze man", stelt een duidelijk sceptische De Kromme in zijn wekelijkse column. "Waarom zou je dat nou ineens roepen? Brobbey is echt een aardige speler, maar hij heeft in dit Eredivisieseizoen precies zes goals gemaakt. Dat zijn er twaalf minder dan Santiago Gimenez en Vangelis Pavlidis."

Van Hanegem begrijpt Kieft dan ook niet. De oud-spits noemde Brobbey na het duel met NEC 'de meest complete spits van de Eredivisie'. "Kieft was ook de man die in 2021, toen Brobbey opeens naar RB Leipzig ging, zei dat deze spits gewoon niet goed genoeg was voor Ajax."

'Dat geslijm en al die schouderklopjes heeft Brobbey niets aan'

Van Hanegem pleit juist voor een kritischere houding richting Brobbey. Wat hem betreft kunnen De Mos en Kieft een voorbeeld nemen aan Ronald Koeman en Marco van Basten, die de Ajacied onlangs openlijk bekritiseerden. "Als we met z'n allen willen dat Brobbey echt de top haalt, dan moeten we nu toch helemaal geen polonaise inzetten? Of op onze knieën liggen na een goaltje tegen Bart Vriends?"

"Brian Brobbey heeft talent, zeker. En hij lijkt zich inmiddels ook te verbeteren, maar hij moet het echt nog laten zien. Dat geslijm en al die schouderklopjes, daar heeft hij op dit moment in zijn loopbaan helemaal niets aan", aldus De Kromme.



